María Corina Machado María Corina Machado habla de su reunión con Trump: Esto dijo la Premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado habló así sobre Trump luego de su encuentro en la Casa Blanca.

Video ¿María Corina Machado entregó Premio Nobel de la Paz a Donald Trump?

María Corina Machado, líder opositora venezolana dijo que su reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue muy buena y "genial".

"Contamos con el presidente Trump para la liberación de Venezuela", dijo Machado, al ser cuestionada por medios.

Machado no quiso decir si le dio a Trump el premio Nobel de la Paz, como había sugerido anteriormente que podría hacer.

Tras su reunión con Trump, Machado fue captada por las cámaras a través de la valla.

Luego se dirigió al Capitolio, donde tiene previsto reunirse con senadores de ambos partidos. Se tiene previsto que tras el encuentro, hablará con la prensa frente a las escaleras del Capitolio.

Noticia en desarrollo...