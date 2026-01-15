María Corina Machado

María Corina Machado habla de su reunión con Trump: Esto dijo la Premio Nobel de la Paz 2025

María Corina Machado habló así sobre Trump luego de su encuentro en la Casa Blanca.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿María Corina Machado entregó Premio Nobel de la Paz a Donald Trump?

María Corina Machado, líder opositora venezolana dijo que su reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue muy buena y "genial".

"Contamos con el presidente Trump para la liberación de Venezuela", dijo Machado, al ser cuestionada por medios.

PUBLICIDAD

Más sobre María Corina Machado

¿Qué opina Trump sobre Machado? Karoline Leavitt explica evaluación del presidente
2 mins

¿Qué opina Trump sobre Machado? Karoline Leavitt explica evaluación del presidente

Política
María Corina Machado sobre una intervención militar de EEUU: "Venezuela ya fue invadida, tenemos agentes rusos, iraníes y terroristas"
9 mins

María Corina Machado sobre una intervención militar de EEUU: "Venezuela ya fue invadida, tenemos agentes rusos, iraníes y terroristas"

Política
María Corina Machado llega a Noruega y abraza a sus seguidores tras azaroso viaje desde Venezuela
5 mins

María Corina Machado llega a Noruega y abraza a sus seguidores tras azaroso viaje desde Venezuela

Política
María Corina Machado descarta el regreso inminente a Venezuela de Edmundo González y dice que "Maduro consolidó un golpe de Estado"
7 mins

María Corina Machado descarta el regreso inminente a Venezuela de Edmundo González y dice que "Maduro consolidó un golpe de Estado"

Política
María Corina Machado afirma que está "en un lugar seguro" tras haber sido detenida después de encabezar la protesta en Caracas contra Maduro
6 mins

María Corina Machado afirma que está "en un lugar seguro" tras haber sido detenida después de encabezar la protesta en Caracas contra Maduro

Política
La ola de represión con que Maduro prepara su toma de posesión en Venezuela
3 mins

La ola de represión con que Maduro prepara su toma de posesión en Venezuela

Política
Joe Biden y Edmundo González Urrutia hablan de cómo "restaurar la democracia en Venezuela"
6 mins

Joe Biden y Edmundo González Urrutia hablan de cómo "restaurar la democracia en Venezuela"

Política

Machado no quiso decir si le dio a Trump el premio Nobel de la Paz, como había sugerido anteriormente que podría hacer.

Tras su reunión con Trump, Machado fue captada por las cámaras a través de la valla.

Luego se dirigió al Capitolio, donde tiene previsto reunirse con senadores de ambos partidos. Se tiene previsto que tras el encuentro, hablará con la prensa frente a las escaleras del Capitolio.

Noticia en desarrollo...


Mira también:

Relacionados:
María Corina MachadoDonald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX