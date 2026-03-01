Irán Precios del petróleo se disparan tras ataque de EEUU e Israel contra Irán En medio de la escalada de tensiones, el Estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los principales focos de la guerra que sacude a Medio Oriente.

Video Irán cierra el estrecho de Ormuz tras ataques de EEUU e Israel

En medio de las tensiones en el Medio Oriente, tras los ataques de Estados Unidos e Israel en contra de Irán y su eventual contraataque, un nuevo factor ha encendido las alarmas de la economía mundial: los precios del petróleo se han disparado a nivel global.

De acuerdo con agencias internacionales, los precios del petróleo subieron bruscamente cuando las operaciones en el mercado comenzaron a finales del domingo, ya que los ataques y la eventual represalia provocaron interrupciones en la cadena de suministro de energía mundial.

El barril de crudo Brent, el estándar internacional, se cotizaba a unos 79 dólares el domingo por la noche, según FactSet, un 8% más que el viernes. Los operadores apostaban a que el suministro de petróleo de Irán y otras partes de la región podría disminuir o detenerse por completo.

Los ataques en toda la región, incluidos dos barcos que viajaban por el Estrecho de Ormuz, en la estrecha boca del Golfo Pérsico en donde circula el 20% del comercio mundial del petróleo, podrían restringir la capacidad de los países de exportar petróleo al resto del mundo.

En este contexto, los países que forman parte de la OPEP+ anunciaron que aumentarían la producción de crudo.

El aumento de los precios mundiales de la energía podría llevar a los consumidores a pagar más por la gasolina y a desembolsar más en comestibles y otros bienes, en un momento en que muchos ya están sintiendo los efectos de la elevada inflación.

Fuego cruzado en el Estrecho de Ormuz

En medio de la escalada de tensiones, el Estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los principales focos de la guerra que sacude a Medio Oriente.

Al menos tres petroleros resultaron dañados frente a las costas del Golfo tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que desencadenaron represalias iraníes y aumentaron el riesgo para la navegación comercial.

Fuentes del sector marítimo y autoridades confirmaron a medios internacionales el domingo que las embarcaciones sufrieron afectaciones en medio de las hostilidades, en un contexto marcado por el temor a daños colaterales sobre buques mercantes.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, descartó cualquier decisión del gobierno para clausurar el estratégico paso marítimo. “No tenemos intención de cerrar el Estrecho de Ormuz en este momento”, afirmó. No obstante, el tráfico comercial en la región ya muestra señales de alteración ante el incremento de la tensión.

A deal was within reach. We left Geneva with understanding that we'd seal a deal next time we meet. Those who wanted to spoil diplomacy succeeded in their mission. But it was Mr. Trump, yet again, who ultimately ordered bombing of the negotiating table. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 1, 2026

