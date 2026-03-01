Noticias El saldo del primer día de guerra EEUU, Israel vs Irán: funcionarios, protestas, ataques a otros países de medio oriente Luego de que Irán fuera atacado en conjunto por EEUU e Israel, una serie de de eventos desencadenaron con violencia en la región, desde protestas violentas hasta ataques a bases estadounidenses.



Video Irán responde con misiles y drones a ofensiva de EE. UU. e Israel

Luego de que Irán fuera atacado en conjunto con EEUU e Israel, una serie de de eventos desencadenaron con violencia en la región, desde protestas violentas hasta ataques a bases estadounidenses

Ataques

Omán, comparte control del paso marítimo más sensible del mundo: Estrecho de Ormuz, pues por ahí pasa casi el 20% del petróleo mundial.

Aunque Omán había sido interlocutor entre Irán y EEUU en recientes conversaciones, informó que un petrolero en el estratégico estrecho de Ormuz fue atacado, hiriendo a cuatro marineros a bordo.

En tanto, Catar, Kuwait evadieron los misiles de Irán.

Fuerza de Defensa Aérea de Kuwait hizo frente esta mañana a una serie de objetivos aéreos hostiles con eficiencia y competencia, ya que fueron detectados e interceptados dentro del área operativa en el sur del país



También Dubái sufrió afectaciones con misiles. Dubái es clave porque está cerca del Golfo Pérsico, y ahí se encuentra la base militar estadounidenses, Al Dhafra Air Base, donde hay:

aviones estadounidenses

sistemas de vigilancia

drones MQ-9, son los sistemas militares no tripulados más avanzados y utilizados por Estados Unidos y sus aliados.

Video Alerta global por arsenal de misiles de Irán ante posible respuesta

En Irán alertaron que hoy atacarían bases estadounidenses ubicadas en Bahréin, Omán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Tel Aviv y Kuwait.

Muertos:

Hasta el momento se contabilizan 200 muertos, entre ellos, altos mandos de la estructura política de Irán, como el Ayatola Ali Jamenei, máximo líder del país, pero también murió el jefe del Estado Mayor del ejército iraní y al ministro de Defensa, junto con el jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán y un importante asesor de seguridad de Jamenei.

El general Abdol Rahim Mousavi y el ministro de Defensa, el general Aziz Nasirzadeh, junto con el alcalde general Mohammad Pakpour, quien se convirtió en máximo comandante de la Guardia después de que Israel matara a su anterior comandante en la guerra de 12 días del pasado junio. El asesor, Ali Shamkhani, había sido durante mucho tiempo una figura representativa dentro del aparato de seguridad de Irán.

Incluso, Israel en su cuenta de X, informó que 40 comandantes fueron eliminados en un minuto:

La élite de seguridad iraní fue eliminada en el primer golpe

🔴ELIMINATED: Abdolrahim Mousavi, the Iranian Chief of Staff of the armed forces.



Additionally, the IDF struck & eliminated 7 members of the top Iranian security leadership in Tehran and 40 senior commanders. pic.twitter.com/0a4wf3dk9N — Israel Defense Forces (@IDF) March 1, 2026

Protestas y celebraciones