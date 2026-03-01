Noticias María Corina Machado, ganadora del premio Nobel de la Paz, anuncia su regreso a Venezuela “La libertad se acerca y vamos de la mano de Dios hasta el final”, dijo la opositora venezolana

La opositora venezolana, María Corina Machado, informó que regresará a Venezuela en “pocas semanas”.

A través de un video difundido en redes sociales, la ganadora del premio Nobel de la Paz dijo que regresará para “una gigantesca victoria electoral” después de la captura de Nicolás Maduro por el gobierno de los Estados Unidos meses atrás.

“Durante todos estos días mi corazón ha estado con ustedes, con cada preso político que ha sido excarcelado, con cada una de las madres”, expresó.

Compartió que la transición a la democracia en Venezuela es “indetenible” y que el presidente Donald Trump, con visión y coraje, puso a Maduro frente a la justicia internacional.

También que se había reunido con el presidente Donald Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, y con jefes de Estado de diferentes partes del mundo para transmitir el enorme potencial que tiene Venezuela.

Machado dijo que tienen una hoja de ruta que cumplir, para establecer los consensos y lograr la gobernabilidad para una nueva y “gigantesca victoria electoral”.

“La libertad se acerca y vamos de la mano de Dios hasta el final”, finalizó.