Mueren tres militares de Estados Unidos y cinco resultan gravemente heridos en Operación Furia Épica

El Comando Central de Estados Unidos confirmó la muerte de tres militares y de cinco gravemente heridos por la Operación Furia Épica.

A través de su cuenta de X, el Comando Central informó que otros sufrieron heridas por metralla y tienen conmociones cerebrales, sin embargo, están por reincorporarse al servicio.