Mueren tres militares de Estados Unidos y cinco resultan gravemente heridos en Operación Furia Épica
El Comando Central de Estados Unidos da información de la Operación Furia Épica llevada a cabo el día de ayer
Video ¿Quien era Ali Jamenei, líder supremo de Irán durante 47 años?
El Comando Central de Estados Unidos confirmó la muerte de tres militares y de cinco gravemente heridos por la Operación Furia Épica.
A través de su cuenta de X, el Comando Central informó que otros sufrieron heridas por metralla y tienen conmociones cerebrales, sin embargo, están por reincorporarse al servicio.
Información en desarrollo...
ALM