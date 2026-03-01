Noticias

Mueren tres militares de Estados Unidos y cinco resultan gravemente heridos en Operación Furia Épica

El Comando Central de Estados Unidos da información de la Operación Furia Épica llevada a cabo el día de ayer

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Video ¿Quien era Ali Jamenei, líder supremo de Irán durante 47 años?

El Comando Central de Estados Unidos confirmó la muerte de tres militares y de cinco gravemente heridos por la Operación Furia Épica.

A través de su cuenta de X, el Comando Central informó que otros sufrieron heridas por metralla y tienen conmociones cerebrales, sin embargo, están por reincorporarse al servicio.

Información en desarrollo...


ALM

