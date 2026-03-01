Noticias Irán confirma que atacaron el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln Irán ha estado atacando con misiles y drones a Israel, al igual que a países árabes del golfo donde se encuentran fuerzas estadounidenses.



Los Guardianes de la Revolución de Irán confirmaron que atacaron el portaaviones de Estados Unidos USS Abraham Lincoln en el Golfo, después de que el líder supremo iraní muriera.

Irán ha estado atacando con misiles y drones a Israel, al igual que a países árabes del golfo donde se encuentran fuerzas estadounidenses.

De acuerdo con un comunicado de los Guardianes, compartieron que el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln fue derribado por cuatro misiles balísticos y señalaron que “la tierra y el mar se convertirán cada vez más en el cementerio de los agresores terroristas".

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, mencionó que Israel tendrá ataques sin parar contra objetivos militares y de liderazgo en Irán. Los vuelos en todo Oriente Medio se vieron interrumpidos y el fuego de las defensas antiaéreas regresó sobre Dubái.

De acuerdo con medios estatales, los ataques iraníes contra los Emiratos Árabes Unidos mataron a dos personas, ocasionando incendios en el aeropuerto principal de la ciudad.

¿Qué pasará tras la muerte del líder supremo iraní?



Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, señaló que en uno o dos días escogerán a su nuevo líder supremo.

Este domingo 1 de marzo, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, expresó que “habrían cruzado su línea roja” y que pagarán el precio.



“Asestaremos golpes tan devastadores que ustedes mismos se verán obligados a suplicar”, afirmó.

No obstante, por parte del presidente Donald Trump, advirtió que cualquier cosa que hagan como respuesta solo hará que el conflicto escale.

“Más vale que no lo haga, si lo hacen, golpearemos con una fuerza que nunca se ha visto antes”, dijo el mandatario estadounidense.

El enojo regional hizo que personas asaltaran el consulado de los Estados Unidos en la ciudad portuaria de Karachi, en Pakistán. Policías usaron gas lacrimógeno para dispersar la multitud y se tuvo como saldo 9 personas muertas.