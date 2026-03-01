Noticias

Irán confirma que atacaron el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln

Irán ha estado atacando con misiles y drones a Israel, al igual que a países árabes del golfo donde se encuentran fuerzas estadounidenses.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Quien era Ali Jamenei, líder supremo de Irán durante 47 años?

Los Guardianes de la Revolución de Irán confirmaron que atacaron el portaaviones de Estados Unidos USS Abraham Lincoln en el Golfo, después de que el líder supremo iraní muriera.

Irán ha estado atacando con misiles y drones a Israel, al igual que a países árabes del golfo donde se encuentran fuerzas estadounidenses.

PUBLICIDAD

De acuerdo con un comunicado de los Guardianes, compartieron que el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln fue derribado por cuatro misiles balísticos y señalaron que “la tierra y el mar se convertirán cada vez más en el cementerio de los agresores terroristas".

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, mencionó que Israel tendrá ataques sin parar contra objetivos militares y de liderazgo en Irán. Los vuelos en todo Oriente Medio se vieron interrumpidos y el fuego de las defensas antiaéreas regresó sobre Dubái.

Más sobre Noticias

Mueren tres militares de Estados Unidos y cinco resultan gravemente heridos en Operación Furia Épica
2 mins

Mueren tres militares de Estados Unidos y cinco resultan gravemente heridos en Operación Furia Épica

Mundo
El saldo del primer día de guerra EEUU, Israel vs Irán: funcionarios, protestas, ataques a otros países de medio oriente
2 mins

El saldo del primer día de guerra EEUU, Israel vs Irán: funcionarios, protestas, ataques a otros países de medio oriente

Mundo
Irán anuncia ataques a Israel y a EEUU, ¿a qué bases impactó?
1 mins

Irán anuncia ataques a Israel y a EEUU, ¿a qué bases impactó?

Mundo
Tras la muerte del Ayatolá Ali Jamenei, te contamos 5 momentos clave como líder supremo en Irán
2 mins

Tras la muerte del Ayatolá Ali Jamenei, te contamos 5 momentos clave como líder supremo en Irán

Mundo
Hallan sin vida al líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, tras ataques a Irán
3 mins

Hallan sin vida al líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, tras ataques a Irán

Mundo
Netanyahu dice haber indicios de una posible caída del líder supremo, Alí Jamenei, tras ataques a Irán
1 mins

Netanyahu dice haber indicios de una posible caída del líder supremo, Alí Jamenei, tras ataques a Irán

Mundo
Defensa aérea de EEUU utiliza drones en Erbil, Irak, según AFP
1 mins

Defensa aérea de EEUU utiliza drones en Erbil, Irak, según AFP

Mundo
Captan en video ataques israelís contra tropas de Irán
2 mins

Captan en video ataques israelís contra tropas de Irán

Mundo
Suman más de 200 muertos tras ataques con misiles de EEUU e Israel contra Irán
2 mins

Suman más de 200 muertos tras ataques con misiles de EEUU e Israel contra Irán

Mundo
Embajada mexicana en Qatar llama a refugiarse ante ataque de EEUU en Irán
1 mins

Embajada mexicana en Qatar llama a refugiarse ante ataque de EEUU en Irán

Mundo

De acuerdo con medios estatales, los ataques iraníes contra los Emiratos Árabes Unidos mataron a dos personas, ocasionando incendios en el aeropuerto principal de la ciudad.

Video Irán responde con misiles y drones a ofensiva de EE. UU. e Israel

¿Qué pasará tras la muerte del líder supremo iraní?


Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, señaló que en uno o dos días escogerán a su nuevo líder supremo.

Este domingo 1 de marzo, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, expresó que “habrían cruzado su línea roja” y que pagarán el precio.


“Asestaremos golpes tan devastadores que ustedes mismos se verán obligados a suplicar”, afirmó.

No obstante, por parte del presidente Donald Trump, advirtió que cualquier cosa que hagan como respuesta solo hará que el conflicto escale.

“Más vale que no lo haga, si lo hacen, golpearemos con una fuerza que nunca se ha visto antes”, dijo el mandatario estadounidense.

El enojo regional hizo que personas asaltaran el consulado de los Estados Unidos en la ciudad portuaria de Karachi, en Pakistán. Policías usaron gas lacrimógeno para dispersar la multitud y se tuvo como saldo 9 personas muertas.


ALM

Relacionados:
NoticiasEstados UnidosIrán

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Borrón y vida nueva
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX