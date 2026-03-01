Television Televisión estatal de Irán denuncia bombardeo de fuerzas de EEUA e Israel Sede de la televisión estatal iraní IRIB fue atacada durante bombardeos en Teherán; además, reportan hackeo de la señal.

La televisión estatal iraní, IRIB, afirmó que fue blanco de bombardeos, tras una serie de potentes explosiones que sacudieron la capital Teherán.

"El equipo técnico está evaluando los daños", indicó la radiotelevisión.

La cadena informó inicialmente que continuaba transmitiendo con normalidad; sin embargo, tiempo después la señal se interrumpió y solicitó a la audiencia volver a conectarse a sus frecuencias habituales.

Además, reportaron presencia de humo en las inmediaciones de los inmuebles de IRIB, instalaciones que ya habían sido blanco de un ataque durante la llamada guerra de los 12 días en junio pasado, cuando un bombardeo dejó como saldo dos periodistas fallecidos.

Este día, Teherán fue escenario de intensos ataques aéreos: por la mañana se registraron al menos siete oleadas y alrededor de 24 explosiones, con daños materiales y posibles víctimas sobre los que aún no existe un reporte oficial.

Reportan hackeo de señal de televisión

Además, en redes sociales usuarios reportaron que la transmisión de la televisión estatal iraní fue hackeada y reemplazada por mensajes de Benjamín Netanyahu y Donald Trump.

Entre los mensajes que aparentemente fueron compartidos, se encuentra el que dio Donald Trump el sábado argumentando el por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán.

