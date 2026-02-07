Noticias

Miles protestan en Milán contra la presencia de ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

La protesta se llevó a cabo en diversas calles de la ciudad, algunas de ellas cerradas antes de la ceremonia de inauguración del evento deportivo

N+ Univision y Agencias picture
Por:N+ Univision y Agencias
add
Síguenos en Google
Video ¡Ceremonia inaugural en marcha! La magna fiesta invernal inicia

Miles de personas salieron a las calles de Milán, en el norte de Italia, para protestar contra la presunta presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

De acuerdo con agencias, cientos de manifestantes corearon consignas, hicieron sonar silbatos y encendieron bengalas durante una concentración celebrada el viernes 6 de febrero de 2026. La protesta se llevó a cabo en diversas calles de la ciudad, algunas de ellas cerradas antes de la ceremonia de inauguración del evento deportivo.

PUBLICIDAD

Rechazo a políticas migratorias de Estados Unidos

La posible presencia de agentes del ICE para proteger a ciudadanos estadounidenses durante los Juegos Olímpicos avivó el descontento social. Los manifestantes criticaron el papel del organismo en la política migratoria de Estados Unidos, particularmente en las deportaciones impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Más sobre Noticias

De qué murió D.J. Young, hijo del rapero Lil Jon; su cuerpo fue encontrado en un estanque en Georgia
2 mins

De qué murió D.J. Young, hijo del rapero Lil Jon; su cuerpo fue encontrado en un estanque en Georgia

Mundo
Protesta contra agentes de ICE en Juegos Olímpicos de Invierno: Así se manifestaron estudiantes en Milán
2 mins

Protesta contra agentes de ICE en Juegos Olímpicos de Invierno: Así se manifestaron estudiantes en Milán

Mundo
Acusan a TikTok de diseño adictivo que impacta en los niños: Esto le piden autoridades a la red social
4 mins

Acusan a TikTok de diseño adictivo que impacta en los niños: Esto le piden autoridades a la red social

Mundo
Atentado suicida hoy: Esto sabemos del ataque que dejó más de 30 muertos y casi 170 heridos
2 mins

Atentado suicida hoy: Esto sabemos del ataque que dejó más de 30 muertos y casi 170 heridos

Mundo
Embajada virtual de Estados Unidos en Irán pide a sus ciudadanos que "salgan ahora" del país
1 mins

Embajada virtual de Estados Unidos en Irán pide a sus ciudadanos que "salgan ahora" del país

Mundo
¿Cuándo sale la nueva misión de ayuda a Gaza de la Global Sumud Flotilla? Contará con 3 mil participantes de 100 países
2 mins

¿Cuándo sale la nueva misión de ayuda a Gaza de la Global Sumud Flotilla? Contará con 3 mil participantes de 100 países

Mundo
Virus enferma a deportistas de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 y pospone partido: ¿Qué pasó?
1 mins

Virus enferma a deportistas de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 y pospone partido: ¿Qué pasó?

Mundo
Alerta por brote de sarampión en una de las sedes del Mundial 2026: ¿Dónde hay riesgo de contagio?
3 mins

Alerta por brote de sarampión en una de las sedes del Mundial 2026: ¿Dónde hay riesgo de contagio?

Mundo
Inusual conferencia de Cuba hoy: Mensaje de Díaz-Canel por extrema escasez de combustible
2 mins

Inusual conferencia de Cuba hoy: Mensaje de Díaz-Canel por extrema escasez de combustible

Mundo
Siria firma acuerdo histórico con Qatar y Chevron para explotar un campo petrolero en alta mar
2 mins

Siria firma acuerdo histórico con Qatar y Chevron para explotar un campo petrolero en alta mar

Mundo

“Fuera ICE” y “El hielo debería estar en mis bebidas, no en mi ciudad” fueron algunas de las frases visibles en pancartas. Entre los asistentes predominó la participación de estudiantes y activistas sociales que cuestionaron la cooperación entre autoridades italianas y estadounidenses.

Durante la movilización, también exigieron que el vicepresidente estadounidense JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, presentes en Milán para la inauguración olímpica, abandonaran la ciudad y regresaran a Estados Unidos, según Reuters.

Respuesta oficial del Gobierno italiano

Ante la controversia, el Gobierno italiano aseguró que las acusaciones carecen de fundamento. Autoridades indicaron qu e ningún agente del ICE patrulló las calles durante los Juegos Olímpicos y que solo personal de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional operó desde misiones diplomáticas estadounidenses en Italia.

El Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos también afirmó que ningún agente del ICE formó parte del dispositivo de seguridad del equipo estadounidense.

PUBLICIDAD

Más protestas en Milán

Las manifestaciones en Milán comenzaron inicialmente por el alto costo de vida y el impacto económico de los Juegos Olímpicos. Colectivos como el Comité Olímpico Insostenible acusan al Gobierno italiano de desviar recursos públicos hacia el evento en lugar de apoyar a los residentes de bajos ingresos.

Los organizadores denuncian el encarecimiento de la vivienda, la escasez de espacios públicos y lo que consideran un g asto excesivo en infraestructura olímpica, factores que han intensificado el malestar social en la ciudad.

JICM

Video Arden los dos pebeteros de Milano Cortina 2026
Relacionados:
NoticiasControl de Inmigración y Aduanas (ICE)Juegos OlimpicosProtestas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mochaorejas
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX