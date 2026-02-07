Noticias Miles protestan en Milán contra la presencia de ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 La protesta se llevó a cabo en diversas calles de la ciudad, algunas de ellas cerradas antes de la ceremonia de inauguración del evento deportivo

Video ¡Ceremonia inaugural en marcha! La magna fiesta invernal inicia

Miles de personas salieron a las calles de Milán, en el norte de Italia, para protestar contra la presunta presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

De acuerdo con agencias, cientos de manifestantes corearon consignas, hicieron sonar silbatos y encendieron bengalas durante una concentración celebrada el viernes 6 de febrero de 2026. La protesta se llevó a cabo en diversas calles de la ciudad, algunas de ellas cerradas antes de la ceremonia de inauguración del evento deportivo.

Rechazo a políticas migratorias de Estados Unidos

La posible presencia de agentes del ICE para proteger a ciudadanos estadounidenses durante los Juegos Olímpicos avivó el descontento social. Los manifestantes criticaron el papel del organismo en la política migratoria de Estados Unidos, particularmente en las deportaciones impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Fuera ICE” y “El hielo debería estar en mis bebidas, no en mi ciudad” fueron algunas de las frases visibles en pancartas. Entre los asistentes predominó la participación de estudiantes y activistas sociales que cuestionaron la cooperación entre autoridades italianas y estadounidenses.

Durante la movilización, también exigieron que el vicepresidente estadounidense JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, presentes en Milán para la inauguración olímpica, abandonaran la ciudad y regresaran a Estados Unidos, según Reuters.

Respuesta oficial del Gobierno italiano

Ante la controversia, el Gobierno italiano aseguró que las acusaciones carecen de fundamento. Autoridades indicaron qu e ningún agente del ICE patrulló las calles durante los Juegos Olímpicos y que solo personal de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional operó desde misiones diplomáticas estadounidenses en Italia.

El Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos también afirmó que ningún agente del ICE formó parte del dispositivo de seguridad del equipo estadounidense.

Más protestas en Milán

Las manifestaciones en Milán comenzaron inicialmente por el alto costo de vida y el impacto económico de los Juegos Olímpicos. Colectivos como el Comité Olímpico Insostenible acusan al Gobierno italiano de desviar recursos públicos hacia el evento en lugar de apoyar a los residentes de bajos ingresos.

Los organizadores denuncian el encarecimiento de la vivienda, la escasez de espacios públicos y lo que consideran un g asto excesivo en infraestructura olímpica, factores que han intensificado el malestar social en la ciudad.

