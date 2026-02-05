Enfermedades digestivas Virus enferma a deportistas de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 y pospone partido: ¿Qué pasó? Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 tuvieron que suspender una de sus competencias. Te contamos qué pasó en Italia

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 tuvieron que suspender una de sus competencias, pues un virus enfermó a deportistas. Aquí en N+ Univision te damos todos los detalles de lo que pasó.

Aunque algunas pruebas están programadas para este jueves, la ceremonia de inauguración oficial de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 es el viernes 6 de febrero y el evento de clausura será el 22 del mismo mes.

Virus suspende juego: ¿Qué pasó en Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Este jueves, se informó que el partido de hockey entre las selecciones femeniles de Finlandia y Canadá se pospuso, debido a que las jugadoras contrajeron un virus que les impide participar en el encuentro.

El partido estaba considerado como preliminar de la ronda de apertura, pero se tuvo que posponer para el 12 de febrero 2026.

De acuerdo con información oficial, las jugadoras de Finlandia contrajeron un virus estomacal que les impide jugar.

La entrenadora del equipo de Finlandia, Tero Lehterä, dijo que “muchas de las jugadoras enfermas están mejorando, pero no están completamente sanas para jugar”, y señaló que llevar a cabo el partido así podría incluso afectar a las canadienses.

No pondría en riesgo a mis jugadoras si ellas estaban enfermas ayer, para que jueguen esta noche, porque eso sería pésimo contra cada una. Tero Lehterä, entrenadora del equipo de Finlandia