Protesta contra agentes de ICE en Juegos Olímpicos de Invierno: Así se manifestaron estudiantes en Milán

Los estudiantes gritaron consignas en contra de ICE a lo largo del recorrido

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Este viernes, estudiantes se reunieron para llevar a cabo una marcha contra agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ( ICE, por sus siglas en inglés) que se encontrarán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026; en N+ Univision te compartimos cómo se manifestaron hoy, 6 de febrero de 2026.

A lo largo de su recorrido gritaron consignas en contra del ICE y llevaron consigo cárteles, en los que rechazaron la presencia de los agentes del ICE durante la máxima justa deportiva de invierno.

De acuerdo con AP, los estudiantes se congregaron por la mañana en la plaza Leonardo da Vinci entre humo rosa y pancartas que decían: "No solo me molesta lo que les hacen a los inmigrantes, sino también lo que les hacen a los manifestantes", dijo Andrea Cucuzza, de 18 años.

En el mismo punto, otro grupo menor desplegó banderas palestinas y mensajes contra la guerra y la represión, en una protesta impulsada por el sindicalista Chris Smalls.

La protesta se sumó a otras acciones previstas en la ciudad previo a la ceremonia inaugural, que es este viernes; las autoridades italianas informaron que alrededor de 6 mil efectivos de seguridad serán desplegados en sedes olímpicas, incluidos especialistas antibombas, francotiradores y unidades antiterroristas, como parte del operativo que protege a atletas, público y líderes mundiales desde Milán hasta los Dolomitas.

Aprueban decreto de seguridad por protestas

Cabe señalar que el gobierno encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni aprobó un decreto de seguridad con medidas más estrictas para contener protestas violentas.

Legisladores de oposición criticaron la iniciativa al considerar que podría restringir la libertad de expresión, justo antes de nuevas manifestaciones previstas alrededor del evento.

Aunque algunas competencias preliminares comenzaron días antes, la inauguración oficial se realizará esta noche en el Estadio San Siro, con invitados de alto perfil y presentaciones musicales. El anuncio previo de que una unidad del ICE estaría presente durante los Juegos avivó el descontento, en un contexto de críticas por la política migratoria de la administración de Donald Trump.

La participación correspondería a Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), un área del ICE enfocada en delitos transfronterizos que suele colaborar en eventos internacionales. El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, aclaró ante el parlamento que los agentes no operarán en territorio italiano y tendrán únicamente un rol consultivo desde misiones diplomáticas de Estados Unidos.

