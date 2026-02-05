ÚLTIMA HORA Noticias Inusual conferencia de Cuba hoy: Mensaje de Díaz-Canel por extrema escasez de combustible El presidente de Cuba emitió un anuncio oficial este 5 de febrero de 2026, en medio de un escenario de creciente tensión política, tras señalar la falta de conversaciones con el gobierno estadounidense

Video Trump asegura que hay conversaciones con Cuba, el régimen castrista lo niega

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, emitió un anuncio oficial este 5 de febrero de 2026, en medio de un escenario de creciente tensión con Estados Unidos, tras señalar la falta de conversaciones con el gobierno estadounidense.

La situación se ha agravado luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva que declaró a Cuba como una “ amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y estableció aranceles punitivos a países que suministren petróleo a la isla, afectando directamente a naciones como México.

PUBLICIDAD

Díaz-Canel calificó estas medidas como un intento de “asfixiar” la economía cubana, en medio del bloqueo de envíos de crudo venezolano hacia la isla y de advertencias desde la Casa Blanca sobre la viabilidad energética del país, lo que anticipa un pronunciamiento en un clima de alta confrontación bilateral.

¿Qué dijo el presidente de Cuba hoy?

El presidente de Cuba afirmó que su gobierno prepara un plan ante un posible desabastecimiento agudo de combustible derivado de la presión de Estados Unidos, al tiempo que reiteró que La Habana está dispuesta a conversar con la administración de Trump sin precondicionamientos.

Díaz-Canel sostuvo que la isla se ha visto “muy afectada” desde el inicio del bloqueo energético relacionado con Venezuela y denunció que las recientes decisiones de Washington recrudecen las restricciones contra Cuba mediante amenazas arancelarias a países que suministren petróleo.

Señaló que estas acciones forman parte de una estrategia para endurecer el bloqueo y limitar las alternativas energéticas del país.

"Cuba no está sola": respaldo internacional

Asimismo, afirmó que Cuba mantendrá su compromiso de colaboración internacional y que el país deberá adoptar medidas “muy creativas e inteligentes” para enfrentar la presión energética y financiera. Subrayó que la isla "no está sola" y que existen gobiernos, instituciones y actores internacionales dispuestos a mantener vínculos de cooperación pese al contexto de sanciones.

PUBLICIDAD

El mandatario también enumeró expresiones de apoyo provenientes de diversos países y movimientos políticos, entre ellos Rusia, China, Venezuela, países africanos y europeos, así como organizaciones internacionales que han manifestado su respaldo a Cuba ante las medidas estadounidenses.

Agradece apoyo de Sheinbaum a Cuba

Durante su mensaje, Díaz-Canel destacó el respaldo del gobierno de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que desde la presidencia mexicana se ha reiterado públicamente el apoyo a Cuba en distintas intervenciones. Indicó que la postura mexicana se ha reflejado en declaraciones oficiales y en posicionamientos diplomáticos de la Cancillería.

El presidente cubano señaló que México ha mantenido una relación de cooperación y solidaridad con la isla, incluso en medio de la presión internacional. Consideró que el respaldo de Sheinbaum forma parte de una red de apoyos internacionales que, afirmó, permiten a Cuba enfrentar el actual escenario de sanciones y restricciones económicas sin quedar aislada.

JICM