Noticias ¿Cuándo sale la nueva misión de ayuda a Gaza de la Global Sumud Flotilla? Contará con 3 mil participantes de 100 países Los activistas, que organizaron una flotilla de ayuda similar el año pasado, describieron la nueva misión como la mayor movilización civil contra las acciones de Israel en Gaza.

Los organizadores de Global Sumud Flotilla, que transportan ayuda humanitaria a Gaza, anunciaron este jueves 5 de febrero sus planes para una nueva misión con más de 100 barcos y alrededor de 3 mil voluntarios de más de 100 países.

Los activistas, que organizaron una flotilla de ayuda similar el año pasado, describieron la nueva misión como la mayor movilización civil contra las acciones de Israel en Gaza.

De forma paralela, instaron a la comunidad internacional a impedir que las fuerzas israelíes intercepten la operación.

El anuncio se hizo en la Fundación Nelson Mandela en Sudáfrica y entre los oradores se encontraba Mandla Mandela, nieto del fallecido expresidente sudafricano.

Alto al fuego facilita llegada de ayuda humanitaria, pero con trabas

Naciones Unidas dijo que cientos de miles de pallets de suministros humanitarios han sido descargados y recogidos en varios cruces hacia Gaza desde que se anunció un alto el fuego en octubre.

Per o Israel ha suspendido a más de dos docenas de organizaciones humanitarias de operar en la Franja de Gaza por no cumplir con las nuevas normas de registro, y la población del territorio, de más de 2 millones de palestinos, todavía enfrenta una crisis humanitaria.

Mandela era parte de la flotilla que se embarcó en una misión a Gaza el año pasado y fue detenido junto con otros activistas cuando su barco fue interceptado por las fuerzas israelíes antes de que pudieran llegar a las costas de Gaza.

¿Cuándo zarpará la nueva Global Sumud Flotilla?

Según los organizadores, más de mil activistas, entre ellos médicos, investigadores de crímenes de guerra e ingenieros, formarán parte de la nueva flotilla.

La nueva flotilla c ontará con el apoyo de un convoy terrestre que se espera atraiga a miles de activistas más de países como Túnez y Egipto.

Se espera que los barcos zarpen desde España, Túnez e Italia hacia Gaza el próximo 29 de marzo de 2026.

“Esta vez esperamos que cientos de miles se inscriban y movilicen la entrada a través de Egipto, Líbano, Jordania y cualquier otra frontera que nos sea posible para llegar a la Palestina ocupada y a Gaza”, dijo Mandela. “ Queremos movilizar a toda la comunidad internacional para que una sus fuerzas con nosotros”.

Los activistas dijeron que eran conscientes de que podrían enfrentarse a las fuerzas israelíes, pero que estaban protegidos por el derecho internacional.

