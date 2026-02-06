Noticias ¿Se acaba el Nuevo START? Marco Rubio revela estándares de EEUU con potencias nucleares, como Irán El secretario de Estado de Estados Unidos reiteró que el presidente Donald Trump ha sido claro en que el control de armas debe involucrar a múltiples potencias nucleares; advirtió que no aceptará condiciones que perjudiquen su seguridad del país

Video Papa León XIV urge a Rusia y EEUU a renovar el tratado nuclear ante su vencimiento

Luego de que llegara la fecha de vencimiento del tratado nuclear Nuevo START, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que la administración del presidente Donald Trump exigirá estándares más duros para futuras negociaciones nucleares con potencias como Rusia, China e incluso países bajo vigilancia internacional como Irán.

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de la red social X, antes Twitter, Rubio aseguró el viernes 6 de febrero de 2026 que el acuerdo ya no responde al escenario geopolítico actual y que Washington buscará un nuevo enfoque en materia de control de armas.

PUBLICIDAD

Nuevo START, acuerdo que ya no responde al contexto actual

“El 5 de febrero de 2026, expiró el Tratado Nuevo START. Negociado en otro momento para afrontar un desafío distinto, el Nuevo START ya no cumple su propósito”, informó Marco Rubio.

Rubio afirmó que la expiración del Nuevo START no debe interpretarse como el inicio de una carrera armamentística nuclear por parte de Estados Unidos. Según explicó, Rusia dejó de aplicar el tratado desde 2023, tras años de incumplimientos, lo que hizo inviable su continuidad.

“El tratado requería al menos dos partes comprometidas”, señaló, al subrayar que Estados Unidos debía elegir entre mantener un compromiso unilateral o reconocer que el entorno estratégico ha cambiado y requiere un nuevo acuerdo.

China y la expansión nuclear cambian el escenario

El funcionario estadounidense destacó que la rápida expansión del arsenal nuclear de China ha vuelto obsoletos los modelos anteriores de control de armas, centrados únicamente en acuerdos bilaterales entre Washington y Moscú.

“ Nuestro deseo de reducir las amenazas nucleares globales es genuino, pero no aceptaremos términos que perjudiquen a Estados Unidos ni ignoraremos el incumplimiento en la búsqueda de un acuerdo por el simple hecho de alcanzarlo”, enfatizó.

Indicó que el arsenal nuclear chino ha crecido de forma significativa en los últimos años y podría superar las mil ojivas (bombas nucleares) para 2030. Por ello, un futuro acuerdo deberá considerar tanto a Rusia como a China para garantizar la seguridad de Estados Unidos y sus aliados.

PUBLICIDAD

Nuevos estándares y negociaciones desde la fuerza

Rubio reiteró que el presidente Trump ha sido claro en que el control de armas debe involucrar a múltiples potencias nucleares y no solo a dos. Asimismo, advirtió que Estados Unidos no aceptará condiciones que perjudiquen su seguridad ni ignorará incumplimientos con tal de alcanzar un acuerdo.

El secretario de Estado aseguró que Washington negociará desde una posición de fuerza, mantendrá una disuasión nuclear sólida y buscará conversaciones multilaterales para reducir las amenazas nucleares globales, aunque reconoció que el proceso podría llevar años.

“Estableceremos estándares altos para todos los posibles pares nucleares. Y siempre negociaremos desde una posición de fuerza”, advirtió el secretario de Estado de Estados Unidos en el comunicado.

Rusia abierta al diálogo, China se mantiene distante

Rusia se ha mostrado dispuesta a negociar con Estados Unidos un nuevo tratado de desarme tras la expiración del Nuevo START, de acuerdo con la agencia de noticias EFE.

Mientras que China, a la que Washington acusa de una “acumulación masiva” de armas nucleares, ha rechazado por ahora entablar un diálogo sobre control de armamento, lo que complica la posibilidad de un acuerdo multilateral a corto plazo.

JICM