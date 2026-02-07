Noticias De qué murió D.J. Young, hijo de Lil Jon; su cuerpo fue encontrado en un estanque en Georgia Aquí en N + Univision te contamos lo que se sabe del caso hasta el momento y cómo van las investigaciones relacionadas con la causa de su muerte

Este viernes, el rapero Lil Jon anunció la muerte de su hijo Nathan Smith, conocido en el mundo de la música como D.J. Young.

Las autoridades mencionaron que la última vez que se vio a Smith fue el martes 3 de febrero en la zona de Baldwin Drive y la calle Mayfield, en Milton, a las 6:00 AM.

Aquí en N + Univision, te contamos lo que se sabe del caso hasta el momento y cómo van las investigaciones relacionadas con la causa de su muerte.

¿Qué ocurrió con D.J. Young?

De acuerdo con las autoridades, Smith salió corriendo de su casa sin teléfono y desde ese entonces estaba desaparecido. Señalaron que pudo haber estado desorientado.

Además, también los oficiales determinaron que D.J. Young desapareció por razones inusuales; sin embargo, al momento del reporte, la policía de Milton comenzó con su búsqueda con la ayuda de diferentes agencias durante los pasados días.

Lamentablemente, el 6 de febrero por la mañana, buzos del Departamento de Bomberos del condado de Cherokee localizaron y recuperaron un cuerpo del estanque.

Y más tarde el Departamento de Policía de Milton expresó sus condolencias a la familia Smith.

¿Quién es DJ Young Slade?

Jonathan Smith era un artista independiente y creativo de 27 años, radicado en el área de Atlanta e hijo del famoso rapero Lil Jon.

¿Cómo murió?

Hasta el momento, la policía señaló que no hay señales de que se haya cometido un delito; no obstante, el caso continúa con una investigación abierta y activa.

De igual forma, mencionaron que no se darán a conocer más detalles hasta que las autoridades forenses del condado de Fulton determinen oficialmente la causa y forma de fallecimiento, y que indaguen en cada una de las pistas.