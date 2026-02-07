Noticias Mexicano denuncia golpiza injustificada de ICE; sufrió ocho fracturas en el cráneo De acuerdo con su testimonio, las lesiones le provocaron severas afectaciones en la memoria, al grado de que inicialmente no podía recordar que tenía una hija

Alberto Castañeda Mondragón, migrante mexicano de 31 años, denunció haber sido golpeado injustificadamente por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante su arresto en Minnesota, Estados Unidos.

El hombre quedó con el cráneo gravemente dañado tras sufrir ocho fracturas y múltiples hemorragias cerebrales. De acuerdo con su testimonio, las lesiones le provocaron severas afectaciones en la memoria, al grado de que inicialmente no podía recordar que tenía una hija.

Migrante mexicano relata golpiza durante arresto de ICE

En entrevista con la agencia The Associated Press (AP), Castañeda Mondragón aseguró que su memoria quedó seriamente afectada tras la presunta golpiza recibida por agentes migratorios.

El mexicano recordó que el 8 de enero de 2026 fue sacado del auto de un amigo frente a un centro comercial en St. Paul, Minnesota. Según su versión, los agentes del ICE lo tiraron al suelo, lo esposaron y comenzaron a golpearlo, incluso en la cabeza con una porra de acero.

Posteriormente, afirmó que fue arrastrado hasta una camioneta y trasladado a un centro de detención, donde -según su relato- continuaron las agresiones. También recordó su paso por la sala de emergencias y el intenso dolor provocado por ocho fracturas de cráneo y cinco hemorragias cerebrales que pusieron en riesgo su vida.

“Comenzaron a golpearme de inmediato cuando me arrestaron”, declaró el migrante a AP, medio que recientemente informó que su caso elevó la tensión entre agentes federales de inmigración y un hospital de Minneapolis.

ICE afirmó que el migrante se lanzó contra una pared

Inicialmente, agentes del ICE sostuvieron que Alberto Castañeda intentó huir mientras se encontraba esposado y que, durante el incidente, se habría lanzado deliberadamente de cabeza contra una pared de ladrillos, provocándose las lesiones graves.

Sin embargo, esta versión fue cuestionada por personal médico del Centro Médico del Condado de Hennepin (HCMC, por sus siglas en inglés), casi de inmediato.

Médicos cuestionan versión oficial sobre lesiones

De acuerdo con enfermeras y médicos que atendieron al migrante, al recibirlo presentaba fracturas severas en el rostro y el cráneo, además de sangrado en todo el cerebro.

El personal sanitario consideró que las lesiones no podían explicarse por un impacto voluntario contra una pared, lo que, a su juicio, respalda la versión de Castañeda Mondragón sobre una presunta golpiza.

Caso se suma a denuncias por uso excesivo de fuerza

Actualmente, el migrante mexicano forma parte de un número no determinado de detenidos por motivos migratorios que, pese a evitar la deportación durante la campaña del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han sufrido lesiones duraderas tras encuentros violentos con agentes del ICE.

Su caso se suma a las denuncias por uso excesivo de la fuerza, las cuales, hasta ahora, el gobierno federal no ha aceptado investigar. Debido a la gravedad de sus heridas, Castañeda Mondragón permaneció varios días desorientado en el HCMC, donde constantemente fue vigilado por agentes de inmigración.

