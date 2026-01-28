Noticias

¿Por qué van agentes de ICE a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026? Este es el motivo

La presencia de agentes del ICE en los Juegos de Milán-Cortina ha provocado un intenso debate en Italia, especialmente luego de la indignación generada por la muerte de dos civiles estadounidenses en Minneapolis

En medio de las críticas generadas por recientes hechos ocurridos en Minneapolis, donde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) asesinaron a dos personas durante operativos contra inmigrantes, ahora la atención se centra en la posible participación de esta agencia en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Su presencia ha generado cuestionamientos y debate tanto en Estados Unidos como en Italia.

¿Por qué ICE participará en los Juegos Olímpicos de Invierno?

Un portavoz confirmó a la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP) que agentes del ICE participarán en las operaciones de seguridad durante los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebrarán en Italia del 6 al 22 de febrero de 2026. Según la información oficial, su intervención estará limitada a tareas de apoyo y cooperación internacional.

De acuerdo con el vocero, el servicio de Seguridad Nacional del ICE, conocido como Homeland Security Investigations (HSI), brindará apoyo al Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos y colaborará con el país anfitrión para evaluar y mitigar los riesgos asociados a organizaciones delictivas transnacionales.

Se aclaró que todas las operaciones estarán bajo la autoridad italiana y que el ICE no realiza acciones de control migratorio en países extranjeros.

El HSI es una agencia federal que investiga diversos delitos, como cibercriminalidad, trata de menores, tráfico de armas y drogas. Según su propio portal, también tiene la misión de proteger a los ciudadanos estadounidenses dentro y fuera del país.

Italianos reaccionan ante presencia de ICE

La presencia de agentes del ICE en los Juegos de Milán-Cortina ha provocado un intenso debate en Italia, especialmente luego de la indignación generada por la muerte de dos civiles estadounidenses en Mineápolis.

Inicialmente, autoridades italianas negaron la participación del ICE y posteriormente intentaron minimizar su papel, señalando que solo colaborarán en la seguridad de la delegación estadounidense, ya que está previsto que el vicepresidente de estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, asistan a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en Milán el 6 de febrero.

J. C.

