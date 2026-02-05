Noticias Alerta por brote de sarampión en una de las sedes del Mundial 2026: ¿Dónde hay riesgo de contagio? La decisión coincide con el alerta epidemiológica que emitió la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ante el avance de los contagios de la enfermedad en las Américas y en particular en México



En unos meses, la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo en tres países anfitriones, Estados Unidos, Canadá y México, sin embargo, las autoridades mexicanas han emitido una alerta por un brote de sarampión en uno de los estados que albergará varios partidos.

Según información de la agencia de noticias The Associated Press (AP), la decisión coincide con el alerta epidemiológica que emitió recientemente la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ante el avance de los contagios de la enfermedad en las Américas y en particular en México, que se mantiene a la cabeza en la región con 740 casos.

¿En qué parte de México hay riesgo de contagio?

Ante el aumento de los casos de sarampión en el estado de Jalisco, estado sede de México en donde se jugaran cuatro partidos de la fase de grupos en el Estado Akron de Guadalajara, incluyendo el segundo partido de la Selección Mexicana, el jueves 5 de febrero de 2026 las autoridades estatales declararon alerta sanitaria y ordenaron el uso obligatorio de cubrebocas en las escuelas de la capital.

La Secretaría de Salud del Jalisco dijo en un comunicado que se acordó “el uso obligatorio de cubrebocas” en los centros educativos de siete municipios de la capital, Guadalajara, en los siguientes 30 días.

Las autoridades estatales no ofrecieron cifras del número de contagios que llevaron a tomar esa decisión en Jalisco, que se convirtió en el primer estado de México en extremar los controles.

Casos de sarampión en el estado sede de México

Desde la pandemia de coronavirus no se imponía una medida sanitaria de este tipo en México. En Jalisco y el estado central de Aguascalientes se suspendieron recientemente las clases en 15 escuelas ante la aparición de casos de sarampión.

Esta semana la Asociación Mexicana de Vacunología pidió al gobierno tomar “acciones urgentes de prevención” contra el brote de sarampión en Jalisco al asegurar que en ese estado había 829 casos confirmados, lo que representa más de la mitad de los enfermos diagnosticados en el país en lo que va del año.

Desde 2025 comenzaron a reportarse casos de sarampión en México, en particular en el estado de Chihuahua, donde se registró un pico de la enfermedad.

El brote de sarampión en Guadalajara se da en momentos en los que se está disputando allí la Serie del Caribe de beisbol y a cuatro meses de que esa ciudad, de cinco millones de habitantes, sea una de las 16 sedes del Mundial de Fútbol que se jugará de manera simultánea en Estados Unidos, México y Canadá.

¿México perderá estatus de país libre de sarampión?

En noviembre pasado Canadá perdió el estatus de país libre de sarampión y Estados Unidos y México enfrentan el riesgo de correr la misma suerte. Sus respectivos gobiernos pidieron una prórroga de dos meses para intentar controlar el brote, aunque en enero la administración de Donald Trump se retiró de la Organización Mundial de la Salud (OMS), bajo cuyo paraguas está la OPS.

En las primeras tres semanas de este año se confirmaron 1.031 casos adicionales de sarampión en siete países de las Américas sin ninguna muerte notificada, una cifra que es 43 veces más de la registrada en el mismo periodo del año previo, informó el miércoles la OPS en un comunicado.

El gobierno mexicano lleva semanas alentando a la población a vacunarse contra esta enfermedad altamente contagiosa, pero prevenible con las dos dosis de la vacuna, y anunció la puesta en marcha de puntos de vacunación en lugares como aeropuertos o estaciones de autobuses.

