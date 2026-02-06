Atentado terrorista

Atentado suicida hoy: Esto sabemos del ataque que dejó más de 30 muertos y casi 170 heridos

Un ataque suicida dejó más de 30 heridos en Pakistán. Autoridades revelaron algunos detalles del atentado que se vivió en Pakistán

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Video Bombardeos entre India y Pakistán han dejado al menos 26 muertos y decenas de heridos

Este viernes 6 de febrero 2026 se reportó un atentado suicida en Pakistán, que dejó decenas de muertos y casi 170 heridos. Aquí en N+ Univision te informamos sobre los detalles que reportaron las autoridades.

El primer reporte informa que el atentado se registró en una mezquita chiíta en Islamabad, la capital de Pakistán, un lugar donde no es común que se realicen atentados suicidas.

Autoridades dan detalles del atentado suicida

Agencias de noticias como AP informaron sobre los detalles que autoridades revelaron en torno al ataque suicida que se registró este viernes en Pakistán.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque suicida causó la muerte de menos 31 personas y dejó alrededor de otras 170 heridas.

Más información en breve

