Siria Siria firma acuerdo histórico con Qatar y Chevron para explotar un campo petrolero en alta mar Siria firmó un acuerdo con Qatar y Chevron para desarrollar su primer campo petrolero y gasífero en alta mar.

La compañía petrolera estatal de Siria firmó el miércoles un memorando de entendimiento con Estados Unidos y Qatar para desarrollar el primer campo de petróleo y gas del país en alta mar.

El acuerdo de la Compañía Petrolera Siria con el gigante energético estadounidense Chevron y con Power International Holding, con sede en Qatar, se firmó en Damasco en presencia de Tom Barrack, enviado especial de Estados Unidos a Siria.

La agencia estatal de noticias siria, SANA, informó que el objetivo del acuerdo es fortalecer las asociaciones estratégicas en el sector energético, y abarcará la cooperación en la exploración en alta mar y el desarrollo de recursos de crudo y gas en aguas territoriales de Siria, al igual que iniciativas más amplias para apoyar la inversión y el desarrollo del sector energético.

El acuerdo representa el primer paso formal de Siria hacia la exploración de energía en alta mar, ya que el gobierno intenta ampliar la producción de hidrocarburos y atraer socios extranjeros.

Youssef Kabalawi, director ejecutivo de la Compañía Petrolera Siria, describió el acuerdo como "el más importante" en la historia de la exploración de energía en alta mar en ese país de Oriente Medio.

“Antes del verano, si Dios quiere, comenzaremos la movilización y perforación”, expresó Kabalawi. Dijo que se calcula que podrían requerirse hasta cuatro años para poder llegar a donde se encuentra el gas.

Los sectores del petróleo y el gas de Siria se vieron afectados negativamente por el conflicto de casi 15 años en el país, en el que murieron medio millón de personas y que provocó una destrucción generalizada.

Antes de que comenzara el conflicto con un alzamiento en contra del entonces presidente Bashar Assad en marzo de 2011, el sector petrolero era un pilar de la economía de Siria: el país producía aproximadamente 380.000 barriles al día, y las exportaciones, principalmente a Europa, generaron más de 3.000 millones de dólares en 2010. En esa época, los ingresos del petróleo proporcionaban más o menos una cuarta parte del presupuesto del gobierno.

El mes pasado, fuerzas gubernamentales sirias capturaron amplias partes del noreste y el este de Siria —una zona rica en petróleo— de manos de combatientes liderados por los kurdos, lo que podría allanar el camino para la exploración en algunos de los campos petroleros más grandes del país.

Las nuevas autoridades de Siria, que llegaron al poder tras la destitución de Assad en diciembre de 2024, están tratando de reactivar la economía del país.

