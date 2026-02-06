TikTok Acusan a TikTok de diseño adictivo que impacta en los niños: Esto le piden autoridades a la red social TikTok fue señalada de tener un diseño adictivo, que impacta en los niños, y aunque la red social social lo negó, esto le piden autoridades

TikTok está de nuevo en el ojo del huracán. La red social ha sido acusada de mantener un diseño adictivo, que impacta principalmente a los niños, en un momento en el que varios países están prohibiendo redes sociales para menores de edad.

Países como Australia, han prohibido que los menores de edad tengan redes sociales, mientras otros gobiernos como España, Francia y Dinamarca están en proceso de regulación que podrían también restringirlas.

Apenas en enero pasado, TikTok resolvió en Estados Unidos una demanda por adicción a las redes sociales.

Cabe recordar que TikTok se ha visto en polémicas durante la actual administración de Donald Trump, que consideró prohibir la función de la red social en Estados Unidos.

Mientra tanto, en Estados Unidos, padres de familia han mostrado preocupación por un reto viral en TikTok que ha dejado a varios niños con quemaduras en el cuerpo.

¿Por qué dicen que TikTok es adictivo?

Este viernes 6 de febrero 2026, la Unión Europea se sumó fijó postura en torno al uso de TikTok por parte de menores de edad.

La autoridad europea señaló que TikTok infringe las normas digitales del bloque con características de “diseño adictivo” que conducen al uso compulsivo por parte de los niños.

En una investigación que autoridades europeas realizaron durante dos años, se reveló que TikTok no ha hecho lo suficiente para evaluar cómo funciones como la reproducción automática y el desplazamiento infinito pueden perjudicar la salud física y mental de los usuarios, incluidos menores de edad y adultos vulnerables.

La Comisión Europea, que representa a 27 países, considera que TikTok debe cambiar el “diseño básico” de su servicio, para ir en línea con el reglamento que exige a las empresas de redes sociales que limpien sus plataformas y protejan a los usuarios, bajo amenaza de cuantiosas multas.

La agencia de noticias AP citó al portavoz de la Comisión Europea, Thomas Regnier, quien en una rueda de prensa en Bruselas dijo: “Las medidas que ha adoptado TikTok simplemente no son suficientes”.

Y señaló que las funciones de TikTok, como el desplazamiento (scroll) infinito, la reproducción automática, las notificaciones push y los sistemas de recomendación altamente personalizados, “conducen al uso compulsivo de la aplicación, especialmente por parte de nuestros hijos, lo que supone un riesgo importante para su salud mental y su bienestar”.

Regnier afirmó que «si no lo hacen correctamente», Bruselas podría emitir una decisión de incumplimiento y una posible multa de hasta el 6 % de los ingresos anuales totales de la empresa. No se ha especificado ningún plazo para que la Comisión tome una decisión definitiva.

Cambios que le piden a TikTok

La Comisión Europea señaló que TikTok no ha puesto en marcha medidas “razonables, proporcionadas y eficaces” para compensar los riesgos a los que se exponen los usuarios de la red social.

Además, afirma que los controles de gestión del tiempo existentes en TikTok son fáciles de ignorar e “introducen una fricción limitada”, mientras que las herramientas parentales requieren “tiempo y habilidades adicionales” por parte de los padres, para restringir el uso a sus hijos, por lo que enlistó una serie de cambios que pretende se hagan en la red social.

Desactivación de funciones como el desplazamiento (scroll) infinito

Introducción de descansos más efectivos para el tiempo de pantalla, incluso por la noche

Modificación de su sistema de recomendaciones “altamente personalizado”

¿Qué dice TikTok sobre las acusaciones?

La red social TikTok tiene 170 millones de usuarios en la Unión Europea y “la mayoría de ellos son niños”, afirmó Regnier, y añadió que el 7 % de los niños de entre 12 y 15 años pasan entre cuatro y cinco horas al día en esa red social.

“Con diferencia” es la plataforma más utilizada después de medianoche por los niños de entre 13 y 18 años, citando datos no especificados.

“Estas estadísticas son extremadamente alarmantes”, afirmó.

La comisión afirmó que TikTok alimenta la necesidad de seguir desplazándose porque recompensa constantemente a los usuarios con nuevos contenidos, lo que reduce el autocontrol.

Afirmó que TikTok ignora las señales de que alguien está utilizando la aplicación de forma compulsiva, como la cantidad de tiempo que los menores pasan en ella por la noche y la frecuencia con la que se abre la aplicación.

TikTok, por su parte, negó las acusaciones y dijo en un comunicado que “las conclusiones preliminares de la Comisión presentan una descripción categóricamente falsa y totalmente infundada de nuestra plataforma, y tomaremos todas las medidas necesarias para impugnar estas conclusiones por todos los medios a nuestro alcance”.

TikTok afirma que cuenta con numerosas herramientas para rebatir la idea de “diseño adictivo”.