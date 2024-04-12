Las crecientes tensiones entre Chile y Venezuela tras el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda, opositor del gobierno de Maduro

Video Chile vincula al Tren de Aragua con el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda

Las tensiones entre los gobiernos de Santiago y Caracas han ido en aumento tras el misterioso secuestro y asesinato del exmilitar Ronald Ojeda, opositor al gobierno de Nicolás Maduro, quien vivía refugiado en suelo chileno.

El fiscal a cargo del caso, Héctor Barros, informó a la prensa que creían se trataba de un crimen organizado desde Venezuela y en el que participó la organización transnacional de crimen organizado con origen en ese país conocida como el Tren de Aragua.

”Estamos hablando de una víctima que ha participado en acciones en contra del gobierno venezolano... ha estado detenido nueve meses en Venezuela, se escapó estando detenido en Venezuela y contaba con asilo político en Chile", dijo.

Según Barros, "el perfil concreto" de la víctima los llevó a concluir entonces que ninguna de las primeras hipótesis iniciales (que la víctima estuviera involucrada en hechos ilícitos o el Tren de Aragua lo hubiese secuestrado para cobrar algún rescate) estaban "completamente descartadas”.

El secuestro, según las autoridades, tuvo lugar de manera distinta a la forma habitual de operar de la banda, puesto que “jamás se pidió rescate” y la víctima fue asesinada pocas horas después de ser secuestrada.

“El Tren de Aragua siempre ha dejado los cuerpos tirados en distintos lugares” y en este caso “se tomaron el trabajo de enterrarlo a 1.40 metros de profundidad, meterlo en el interior de una maleta después que estaba fallecido, ponerle un saco de cal y posteriormente poner una capa de cemento” encima, detalló el fiscal.

Barros confirmó que se había solicitado a Venezuela la extradición de dos sujetos implicados como autores en el secuestro y que se encontrarían en ese país.

El gobierno chileno apoyará “a la fiscalía en su solicitud de asistencia penal internacional a través de gestiones diplomáticas y contactos con las autoridades” venezolanas, afirmó desde el palacio presidencial de La Moneda la ministra del Interior, Carolina Tohá.

La funcionaria descartó por el momento la posibilidad de romper relaciones diplomáticas con Venezuela, como solicitó una parte de la oposición. Chile busca “que se haga justicia” y se encuentre la verdad, señaló Tohá. La ministra indicó que este caso también es importante para Venezuela, “los ojos del mundo van a estar puestos sobre su comportamiento”.

Canciller de Venezuela insulta a las víctimas del Tren de Aragua

La oposición solicitó al gobierno romper relaciones diplomáticas con Venezuela en una semana de tensión política especialmente álgida con ese país, tras un cruce de declaraciones luego de que el canciller de Venezuela, Yván Gil, señalara que el Tren de Aragua era una “ficción creada por la mediática internacional”.

Las declaraciones fueron fuertemente contestadas por las autoridades chilenas, que las consideraron “un insulto” para las víctimas de la organización criminal. El presidente Gabriel Boric llamó a consultas al embajador chileno en Venezuela, Jaime Gazmuri, como medida de protesta ante las declaraciones de Gil.

El crimen de Ojeda conmocionó a Chile y a la comunidad internacional cuando en febrero fue secuestrado de su domicilio en horas de la madrugada, lo que quedó registrado por cámaras de seguridad. Tras una intensa búsqueda, su cuerpo fue hallado en una maleta bajo una losa de cemento en una zona de viviendas irregulares en Santiago.

El anuncio de la fiscalía se produjo un día después del asesinato de un policía chileno al que intentaron robarle un automóvil. La muerte del teniente Emmanuel Sánchez causó estupor en el país que vive una fuerte crisis de seguridad. Los presuntos culpables del hecho son tres venezolanos que fueron apresados por la policía. Sobre uno de ellos pesaba una orden de expulsión que databa de 2020.

Chile tiene una larga lista de personas con órdenes de expulsión que no se puede materializar en muchos casos por la falta de colaboración de Venezuela para recibir a los expulsados.

