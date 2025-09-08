Erin Patterson: condenada a cadena perpetua por matar con hongos venenosos a los padres y una tía de su exmarido

Video Dos ciudadanos chinos son acusados de ingresar a EEUU un peligroso hongo que puede afectar cosechas

Erin Patterson, la australiana que asesinó a tres familiares de su esposo con comida envenenada con hongos tóxicos, fue condenada este lunes a cadena perpetua, con posibilidad de pedir la libertad condicional dentro de 33 años.

Patterson, de 50 años, había sido hallada culpable en julio por matar en 2023 a los padres y a una tía de su marido —del cual estaba separada— durante un almuerzo que comenzó con una oración y conversación animada, pero terminó en tragedia.

Durante el proceso de un caso que generó gran conmoción en Australia, la mujer sostuvo que el plato de ternera que había preparado fue contaminado accidentalmente con Amanita phalloides, o el Hongo de la muerte, uno de los más letales del mundo.

Tres de los cuatro invitados a la comida de Patterson —sus suegros Don y Gail Patterson, y la hermana de Gail, Heather Wilkinson— murieron en el hospital después de la comida en su casa de Leongatha. También fue declarada condenada por el intento de asesinato de Ian Wilkinson, el esposo de Heather, quien sobrevivió a la comida.

El juicio atrajo a podcasters, equipos de filmación y aficionados al crimen de todo el mundo a la localidad rural de Morwell, una tranquila aldea del estado de Victoria más conocida por sus rosas de concurso. El motivo de los asesinatos sigue siendo un misterio.

Al leer su sentencia el lunes, el juez de la Corte Suprema de Victoria, Christopher Beale, dijo que Patterson había infligido un "trauma" a sus víctimas y a sus familias. "Su falta de arrepentimiento echa sal en las heridas", afirmó.

"La gravedad de su delito justifica la imposición de las máximas penas por sus crímenes", le dijo a la mujer.

El jurado concluyó que Patterson envenenó a sus invitados a propósito

En el proceso, no se discutió que Patterson sirviera los hongos ni que los pasteles mataran a sus invitados. El jurado debía decidir si la procesada sabía que el almuerzo contenía hongos venenosos y si pretendía que murieran.

La fiscalía no ofreció un motivo para los asesinatos, pero durante el juicio destacó las tensas relaciones entre Patterson y su exesposo, y la frustración que sentía por los padres de él en el pasado.

Los veredictos de culpabilidad, unánimes, indicaron que los jurados rechazaron la defensa de Patterson de que la presencia de hongos venenosos en la comida fue un terrible accidente, causado por la inclusión por error de hongos recolectados que ella desconocía que eran venenosos.

Sus abogados afirmaron que no tenía motivos para el asesinato: se había mudado recientemente a una hermosa casa nueva, gozaba de una situación económica cómoda, tenía la custodia exclusiva de sus hijos y estaba a punto de comenzar sus estudios de enfermería y obstetricia.

Pero la fiscalía sugirió que Patterson tenía dos caras: la mujer que públicamente parecía tener una buena relación con sus suegros, mientras que sus sentimientos privados hacia ellos se mantenían ocultos.

Su relación con su exesposo, Simon Patterson, quien fue invitado al almuerzo fatal pero no asistió, se deterioró durante el año anterior a las muertes, según la fiscalía.

Los hechos más simples de lo que sucedió ese día e inmediatamente después apenas fueron cuestionados. Pero las motivaciones de Patterson para lo que hizo y el porqué se analizaron en detalle durante el largo juicio, en el que se llamaron a más de 50 testigos.

La condenada no muestra emociones al oír la pena

Beale condenó a Patterson a cadena perpetua, pero le permitió optar a la libertad condicional después de 33 años, cuando ella tenga 83 años de edad.

Patterson mostró poca emoción durante la lectura de la sentencia y cerró los ojos en algunos momentos, según la cadena nacional ABC.

También miró con ira a los periodistas presentes cuando el juez dijo que seguirá siendo una presa famosa debido a la intensa cobertura mediática del caso.

Su equipo legal había argumentado que se le debía dar la oportunidad de salir en libertad después de 30 años, ya que la notoriedad de su caso hará que pase la mayor parte de su condena en prisión en aislamiento.

Ahora tiene 28 días para apelar tanto su condena como su sentencia.

Los pasteles envenenados con hongos que sirvió Patterson

Los pasteles individuales de ternera Wellington que Patterson sirvió a sus invitados fueron un punto de fricción porque la receta que utilizó contenía instrucciones para una sola porción familiar.

Los fiscales afirmaron que recurrió a porciones individuales para poder añadir los hongos fatales a las porciones de los demás comensales, pero no a las suyas. Sin embargo, Patterson afirmó no haber podido encontrar los ingredientes correctos para preparar la receta, según las instrucciones.

Los hongos de la muerte son de los más mortíferos conocidos por la ciencia, y tienen la particularidad de ser muy parecidos a los hongos comestibles más populares.

Según The Washington Post quienes los han comido, y sobrevivieron la experiencia, dicen que son deliciosos.

Casi todos los demás detalles del fatídico día fueron analizados en profundidad, incluyendo por qué Patterson envió a sus hijos al cine antes de que llegaran sus invitados, por qué añadió hongos secos adicionales de su despensa a la receta, por qué no enfermó cuando los demás comensales sí lo hicieron y por qué desechó un deshidratador de alimentos después de las muertes y declaró a los investigadores que no tenía uno.

Patterson reconoció algunas mentiras durante su declaración, incluyendo que nunca había recolectado hongos ni tenido un deshidratador. Pero afirmó que esas afirmaciones las hizo presa del pánico al darse cuenta de que su comida había matado a gente.

Afirmó que no enfermó tanto como los demás comensales, ya que vomitó después de comer debido a un trastorno alimentario. Negó haberles dicho a sus invitados que tenía cáncer como una artimaña para explicar por qué los había invitado a su casa ese día.

Con información de AFP y The Associated Press.

