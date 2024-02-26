Dan por muerta a la pareja estadounidense que desapareció cuando su yate fue asaltado por dos reos prófugos en aguas del Caribe

Video Cronología del caso de Derek Rosa, el adolescente que apuñaló a su madre y luego llamó al 911

Una pareja de jubilados que navegaba en el Caribe y lleva más de una semana desaparecida fue dada por muerta por las autoridades este lunes, a pesar de que sus cuerpos no han sido recuperados, dijeron las autoridades en una conferencia de prensa.

"Según los resultados de la investigación hasta el momento, se presume que Ralph Hendry y Kathy Brendel murieron", dijo el portavoz de la Real Policía de San Vicente y las Granadinas, Junior Simmons, en una conferencia de prensa, sobre uno de los crímenes más recientes que han sacudido a la comunidad estadounidense.

“Escalofriante evidencia de una lucha violenta”

La conclusión de las fuerzas de policía de Granada y de San Vicente y las Granadinas constituyen un duro golpe para quienes ayudaban de forma independiente a buscar a Hendry y Brandel, quienes esperaban que todavía estuvieran vivos.

Don McKenzie, comisionado de policía de la Real Fuerza de Policía de Granada, dijo durante la conferencia de prensa que tres prisioneros que escaparon el 18 de febrero de la comisaría de South Saint George, un día más, tarde secuestraron el catamarán "Simplicity" en el que viajaba la pareja, el cual estaba atracado cerca del lugar de la fuga.

Según los resultados de la investigación hasta el momento, las autoridades presumen que Ralph Hendry y Kathy Brendel murieron durante el secuestro de su embarcación. Imagen Jessica Mause/GoFundMe



Los presuntos asesinos se dirigieron a San Vicente, donde fueron arrestados el miércoles pasado, dijo McKenzie.

" La evidencia sugiere que, mientras viajaban entre Granada y San Vicente, se deshicieron de los ocupantes", dijo McKenzie.

McKenzie dijo que no tenía pruebas concluyentes de que la pareja estuviera muerta, pero citó una “baja probabilidad” de que estuvieran vivos.

Horas más tarde, el portavoz principal de la Policía Real de San Vicente y las Granadinas publicó un video diciendo que, si bien no se han encontrado cadáveres, los resultados de la investigación los hace presumir la muerte de la pareja.

Los sospechosos estaban siendo investigados por varios actos criminales, incluyendo “daños corporales a la pareja”, dijo el portavoz Simmons quien añadió que habían encontrado “escalofriante evidencia de una lucha violenta” en el barco.

"Varios objetos estaban esparcidos en la cubierta y en la cabina, y a bordo se vio una sustancia roja que parece sangre", dijo.

Una falla del sistema policial que le costó la vida a dos personas “de buen corazón”

La Asociación de Vela Salty Dawg dijo que Hendry y Brandel eran "marineros veteranos" y miembros de la asociación desde hace mucho tiempo, calificándolos de personas "de buen corazón y capaces".

La asociación dijo que la pareja había participado en el Rally del Caribe del año pasado entre Hampton, Virginia, y Antigua, y que pasaban el invierno navegando en el Caribe oriental.

Un hijo de Hendry y un hijo de Brandel no respondieron de inmediato mensajes de The Associated Press para hacer comentarios.

Una página de GoFundMe creada para recaudar dinero para la familia de la pareja indica que Brandel se había convertido recientemente en abuela por primera vez y que la comunidad náutica estaba "destrozada" por lo sucedido.

"Kathy y Ralph, aventureros experimentados, pasaron su jubilación navegando a bordo del Simplicity, pasando los veranos en Nueva Inglaterra y abrazando la calidez de los inviernos caribeños", decía la página.

McKenzie, comisionado de policía de Granada, dijo que se envió un equipo de cinco personas a San Vicente para ayudar con la investigación.

El catamarán "Simplicity", que según las autoridades locales fue secuestrado por tres prisioneros fugitivos con dos personas a bordo, está atracado en la Base Calliaqua del Servicio de Guardacostas de San Vicente y las Granadinas, en Calliaqua, San Vicente, el viernes 23 de febrero de 2024. Imagen Kenton X. Chance/AP



Después de su breve anuncio el lunes, McKenzie y otros oficiales de policía respondieron preguntas de los medios locales, incluido un periodista que preguntó: “¿A quién se debe realmente culpar por este fracaso masivo a la hora de mantener a estos prisioneros bajo el control de la Fuerza Real de Policía de Granada? ¿Qué ha resultado ahora en esta tragedia?

McKenzie dijo que la policía inició una investigación sobre la fuga y está investigando si fue "una falla del sistema" o un caso de "descuido".

"Todos los aspectos de esa investigación están sobre la mesa", dijo, añadiendo que el puesto de detención policial donde estaban detenidos los tres hombres tiene "seguridad suficiente para evitar que ocurra un incidente como ese".

Cuando el periodista preguntó por qué los tres hombres arrestados permanecían en una celda de detención en lugar de prisión, Vannie Curwen, subcomisario de policía, dijo que los hombres primero tenían que ver a un magistrado que decidiría si les concedería la libertad bajo fianza o ordenaría su prisión preventiva.

Los prisioneros fugados, Trevon Robertson, un desempleado de 19 años; Abita Stanislaus, un agricultor de 25 años; y Ron Mitchell, un marinero de 30 años; fueron acusados hace un par de meses de un cargo de robo con violencia. Mitchell también fue acusado de un cargo de violación, tres cargos de intento de violación y dos cargos de agresión indecente y causar daño, dijo la policía de Granada.

Simmons dijo que los tres hombres comparecieron ante el tribunal en San Vicente el lunes y se declararon culpables de cuatro cargos cada uno relacionados con la inmigración, incluido el de ingresar a la isla como un “inmigrante prohibido” sin pasaporte. Está previsto que sean sentenciados por esos cargos en marzo.

Con información de The Associated Press.