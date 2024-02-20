El misterioso caso del piloto de guerra ruso que desertó a Ucrania y que encontraron muerto a tiros y atropellado en España

Video Las últimas imágenes públicas de Alexei Navalny antes del anuncio de su muerte en la cárcel

Un representante de la inteligencia militar ucraniana confirmó la muerte del piloto ruso Maksim Kuzminov, cuyo cadáver fue encontrado baleado en La Cala, cerca de la ciudad portuaria de Alicante, en la costa mediterránea de España, sumando una muerte más a la lista de enemigos del Kremlin fallecidos en circunstancias misteriosas.

La Guardia Civil española ya había dicho el martes que sospechaba que el cadáver era el del Kuzminov, quien en agosto cruzó las líneas enemigas a bordo de un helicóptero de combate Mi-8 huyó a fin de desertar ante las fuerzas de Ucrania.

La muerte de Kuzminov sigue al misterioso fallecimiento del activista ruso de oposición, Alexei Navalny, preso desde enero de 2021, cuando regresó a Moscú tras su convalecencia en Alemania después de sufrir un envenenamiento del que acusó al Kremlin. Antes de su arresto, lideró enormes campañas contra la corrupción y contra el gobierno del presidente ruso Vladimir Putin.

La reacción de Rusia

Andrii Yusov, el vocero de las fuerzas de inteligencia ucranianas dijo “confirmamos el hecho de su muerte", sin ofrecer más detalles.

Por su parte, el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Naryshkin, dijo a reporteros rusos que Kuzminov era un “traidor y un delincuente" que se convirtió en un “cadáver moral” tan pronto como comenzó a planear “su sucio y terrible crimen”, de acuerdo con la agencia noticiosa estatal rusa Tass.

Tass apuntó también que Alexei Danilov, secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, dijo que Kiev le había sugerido a Kuzminov que se quedara en Ucrania, donde estaría protegido.

Preguntado por el caso, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó que no tenía información al respecto y que Moscú no había recibido ninguna información a través de los canales diplomáticos.

Según la Guardia Civil española, el cuerpo descubierto el 13 de febrero en la entrada de un complejo residencial en tenía documentación falsa que lo identificaba como un hombre ucraniano de 33 años.

Deserción peligrosa

Con la ayuda y conocimiento de la inteligencia ucraniana, Kuzminov cruzó la línea del frente en agosto pasado a bordo de un helicóptero militar Mi-8 AMTSh durante un vuelo entre dos bases aéreas rusas para el transporte de repuestos de aviones de combate.

Kyrylo Budanov, jefe de la agencia de inteligencia GUR de Ucrania, dijo que durante seis meses sus oficiales habían convencido a Kuzminov para que desertara y que incluso habían extraído a la familia del piloto de Rusia antes de la operación.

El periódico ucraniano Ukrainskaya Pravda, citando una fuente del GUR, afirmó que la exnovia del piloto había encontrado el cuerpo de Kuzminov. “Decidió mudarse a España en lugar de estar aquí en Ucrania” lamentó la fuente.

El cuerpo recibió media docena de balazos y luego fue arrollado por el automóvil que utilizaron sus agresores para su asesinato, de acuerdo con la agencia noticiosa española Efe.

Según los reportes, se encontró un vehículo calcinado cerca de la localidad de El Campello, también en la costa mediterránea, que se cree que pudo haber sido el automóvil usado en el crimen.

La Guardia Civil española pensó inicialmente que el tiroteo estaba relacionado con actividades de pandillas antes de conocer la extraordinaria historia de fondo de la víctima y su papel anterior en la guerra y la invasión de Rusia, según The Guardian.



Con información de The Associated Press.