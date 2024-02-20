Por qué Rusia se niega a entregar el cuerpo de Alexei Navalny, el "enemigo número 1" de Putin fallecido en extrañas circunstancias

Video Los incidentes a los que sobrevivió Alexey Navalny antes de morir en una cárcel rusa

Lyudmila Navalnaya, madre del activista de oposición ruso Alexei Navalny muerto el viernes en una cárcel en extrañas circunstancias, llamó este martes al presidente Vladimir Putin para que le entregue el cuerpo sin vida de su hijo y poder enterrarlo dignamente.

El pedido fue realizado después de que la portavoz de Navalny, Kira Yarmish, dijo que la entrega del cuerpo podría tardar semanas más, hasta que estén disponibles los resultados de un nuevo examen al que será sometido el cadáver, de acuerdo a lo informado por las autoridades.



“Ya es el quinto día que no puedo verlo. No me entregarán su cuerpo. Y ni siquiera me dicen dónde está”, dijo Navalnaya vestida de negro en el video, junto al alambre de púas de la Colonia Penal No. 3 en Kharp, a unas 1,200 millas en el noreste de Moscú.

PUBLICIDAD

“Me dirijo a usted, Vladimir Putin. La resolución de este asunto depende únicamente de usted. Déjeme ver a mi hijo. Exijo que el cuerpo de Alexei sea liberado de inmediato, para poder enterrarlo como a un ser humano”, dijo en el video, que fue publicado en las redes sociales por el equipo de Navalny.

Las autoridades rusas han dicho que aún se desconoce la causa de la muerte de Navalny y se negaron a entregar su cuerpo durante las próximas dos semanas mientras continúa la investigación preliminar, según dijeron miembros del equipo de Navalny.

Pero los aliados de Navalny acusan al gobierno de demorarse para ocultar pruebas que lo puedan asociar con el extraño fallecimiento.

El lunes la viuda de Navalny, Yulia Navalnaya, publicó un video acusando a Putin de matar a su marido y alegó que la negativa a entregar su cuerpo era parte de un encubrimiento.

“Están ocultando su cadáver de manera cobarde y mezquina, negándose a entregarlo a su madre y mintiendo miserablemente mientras esperan que desaparezca el rastro del veneno”, dijo Navalnaya, sugiriendo que su esposo pudo haber sido asesinado con una neurotoxina del estilo del Novichok.

No sería la primera vez que usan la peligrosa neurotoxina de la era soviética contra Navalny, la cual es controlada exclusivamente por Moscú.

El 20 de agosto de 2020, Nalavalny cayó enfermo en un vuelo entre la ciudad de Tomsk en Siberia y Moscú, después de beber un té en el aeropuerto. Las autoridades rusas diagnosticaron que los síntomas de Navalny se debían a un desbalance de azúcar en la sangre.

En ese momento, el diagnóstico ruso fue rechazado por las autoridades de Alemania, a donde fue trasladado dos días después del incidente, cuando un examen realizado en un laboratorio militar concluyó “sin lugar a dudas” que Navalny había sido envenenado con Novichok.

PUBLICIDAD

En esta oportunidad, algunos aliados de Navalny sugieren que Rusia está dejando pasar el tiempo para que desaparezcan todos los rastros que pudieron haberlo llevado a la muerte. "Es evidente que los asesinos quieren cubrir sus huellas y por eso no entregan el cuerpo de Alexey, ocultándolo incluso de su madre", afirmó Yarmish en Telegram.

Las autoridades rusas insisten que se desconoce la causa de la muerte de Navalny el pasado viernes y que los resultados de cualquier investigación serán cuestionados en el extranjero. Muchos líderes occidentales han responsabilizado ya a Putin del deceso del líder opositor.

“Estas son acusaciones absolutamente infundadas e insolentes contra el jefe del Estado ruso”, indicó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Un duro golpe para la esperanza democrática en Rusia

Putin no se ha pronunciado públicamente sobre la muerte de Navalny. El lunes, se emitió un decreto para ascender a varios funcionarios policiales y militares, entre ellos Valery Boyarinev, subdirector del Servicio Penitenciario Estatal. Boyarinev, quien recibió el rango de coronel general, ha sido acusado por el equipo de Navalny de ordenar personalmente las restricciones contra el líder opositor.

Peskov negó que haya habido un vínculo entre la muerte de Navalny y el ascenso de Boyarinev.

La muerte de Navalny dejó a la oposición rusa sin su político más conocido e inspirador a menos de un mes de unas elecciones generales que, casi con toda seguridad, darán a Putin otro mandato de seis años.

El evento supuso un golpe devastador para muchos rusos, que veían a Navalny como una rara esperanza para el cambio político ante la incesante represión de Putin contra la oposición.

PUBLICIDAD

Navalny, de 47 años, estaba en prisión desde enero de 2021, cuando regresó a Moscú desde Alemania, donde se recuperó de un envenenamiento con una sustancia neurotóxica del que culpó al Kremlin. Desde entonces recibió tres sentencias de cárcel por diversos cargos que, según afirmaba él, tenían motivaciones políticas.

Josep Borrell, el jefe de la política exterior de la Unión Europea, pidió el lunes una investigación internacional sobre la muerte de Navalny, pero Peskov indicó que el Kremlin no aceptará ningún pedido de este tipo.

Desde la muerte de Navalny, unas 400 personas han sido detenidas por la policía en Rusia cuando acudieron a monumentos en su memoria o en recuerdo de las víctimas de la represión política con velas y flores para homenajear al opositor, según OVD-Info, un grupo que monitorea las detenciones por motivos políticos.

Las autoridades acordonaron algunos de los monumentos en todo el país y retiraban las flores por la noche, aunque seguían apareciendo.

Más de 60,000 personas solicitaron al gobierno ruso que devuelva los restos de Navalny a sus familiares, de acuerdo con OVD-Info.

Tras su última condena a 19 años de prisión, Navalny dijo que entendía que estaba “cumpliendo una cadena perpetua, que se mide por la duración de mi vida o por la duración de este régimen”.

En el video del lunes, la viuda dijo: “Al matar a Alexei, Putin mató la mitad de mí, la mitad de mi corazón y la mitad de mi alma”.

“Pero me queda otra mitad y me dice que no tengo derecho a rendirme. Continuaré el trabajo de Alexei Navalny”, manifestó Yulia Navalnaya.

PUBLICIDAD

Con información de The Associated Press.