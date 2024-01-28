El Tren de Aragua: los tentáculos de la banda delictiva venezolana que acechan con arribar a EEUU

Video Investigan si el Tren de Aragua está infiltrado en EEUU: ¿Por qué es tan temible este grupo criminal?

El Tren de Aragua, la organización criminal más poderosa de Venezuela, no es tan conocida como la Mara Salvatrucha o los sanguinarios carteles del narcotráfico mexicano, pero su rápida expansión en relativo corto tiempo se ha convertido en una amenaza inclusive para Estados Unidos, donde ya hay algunas señales de su presencia y actividad.

Se calcula que esta banda cuenta con unos 2,700 miembros, entre personas y colaboradores. Más allá de Venezuela, opera delictivamente en Colombia, Perú, Chile, Brasil, Bolivia, Ecuador y Panamá, con "ramificaciones" en otros países.

En enero de este año, la policía del condado Miami-Dade en Florida detuvo a un presunto miembro de la banda criminal implicado en el secuestro, robo y asesinato de un hombre de origen venezolano, ocurrido en noviembre de 2023.

Ronna Rísquez, periodista venezolana y autora del libro 'El Tren de Aragua', afirma que la detención del sospechoso muestra la presencia de algunos miembros de la banda criminal en territorio estadounidense.

"Tuve la confirmación de un funcionario estadounidense de que efectivamente tienen identificados a varios miembros que están en Estados Unidos, lo que no estaba claro era si efectivamente el grupo tenía personas dispersas en en este país o si estas personas ya estaban operando de alguna manera en actividades similares a las que el grupo ha llevado a Chile, Perú Colombia y Venezuela", dijo Rísquez en una entrevista con el sitio web Runrunes.

Entre octubre de 2022 y octubre de 2033, la Patrulla Fronteriza detuvo en la frontera sur de Estados Unidos a 38 personas sospechosas de pertenecer a dicha banda, de acuerdo con un reporte de CNN. Al menos dos de esas personas están siendo procesadas por supuesta entrada ilegal al país.

Dónde comenzó a operar El Tren de Aragua

Varios reportes señalan que El Tren de Aragua se organizó entre 2012 y 2013 dentro del penal de Tocorón, una cárcel con sobrepoblación de reclusos en el estado de Aragua, en el centro norte de Venezuela, al que debe su nombre.

La banda operaba en Caracas y al menos otros cinco estados venezolanos: Carabobo, Sucre, Bolívar, Guárico y Lara.

Desde la cárcel de Tocorón, el grupo planificaba secuestros, robos, tráfico de drogas, prostitución y actividades de minería ilegal, de donde obtenía una parte de los ingresos con los que también logró mantener un sistema de corrupción con funcionarios de prisiones que le facilitaban las operaciones.

Al mismo tiempo estableció una "causa" o cuota de 15 dólares semanales que imponía a la población reclusa para el mantenimiento de toda una infraestructura dentro la cárcel, que contaba con piscina, bares, discoteca y hasta un zoológico.

Video Zoológico y armas: periodista cuenta lo que vio en cárcel venezolana operada por el ‘Tren de Aragua’



“Preso que no pagaba 'la causa' (…) le daban un tiro en la muñeca , si no paga por segunda vez un tiro en el tobillo y la tercera falta de pago equivale a la pena de muerte”, contó a la orgnización OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) Humberto Prado, coordinador general del Observatorio Venezolano de Prisiones, ente no gubernamental.

De la mano del Tren de Aragua, Tocorón se convirtió en un ejemplo de cárcel "autogestionada". Con los años, pasó a ser centro de operaciones del crimen internacional.

En septiembre de 2023, el gobierno venezolano ejecutó la Operación Liberación Cacique Guaicaipuro, en la que participaron 11,000 funcionarios del Ejército y policías para intervenir la prisión y detener al líder del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, alias 'El Niño', quien se fugó antes del operativo junto a otros 40 reclusos. Se desconoce su paradero.

En una rueda de prensa al concluir el operativo, el ministro venezolano de Interior, Remigio Ceballos, dijo que las autoridades incautaron fusiles de francotirador, granadas y lanzacohetes dentro de la cárcel de Tocorón.

Autoridades de Perú y de Colombia han emitido órdenes de arresto contra Guerrero Flores. La Interpol libró una ficha roja de búsqueda el 23 de septiembre de 2023. El reporte de CNN indica que Estados Unidos podría ser uno de los posibles destinos del líder de la temida banda.

La expansión hacia Sudamérica

La migración masiva de venezolanos empujados por la aguda crisis que afectó el país entre 2018 y 2022 "permitió la expansión" de la organización criminal, dice un reporte del sitio Insight Crime. "En ese momento, el éxodo venezolano estaba en pleno apogeo y el Tren de Aragua vio una oportunidad en la desesperación de sus compatriotas", explica el reporte.

La pandilla se estableció en la frontera entre Venezuela y Colombia por donde salía una gran cantidad de personas caminando hacia países de Sudamérica. Había poca infraestructura para gestionar los flujos migratorios, con lo que el Tren de Aragua tomó control de los pasos fronterizos clandestinos llamados "trochas".

La banda enfrentó a grupos criminales como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y los paramilitares de Autodefensas de Colombia.

Fuera de Venezuela, el Tren de Aragua estableció células permanentes en Colombia, Perú y Chile, y llevó a cabo algunas actividades en Brasil, Ecuador y Bolivia. En estos países, la organización delictiva ha desatado oleadas de terror "muchas veces aliándose con bandas locales", dice el reporte de OCCPR.

"La banda también ha establecido células en zonas urbanas con grandes poblaciones de migrantes venezolanos, como Bogotá (Colombia), Lima (Perú) y Santiago (Chile)", agrega Insight Crime.

Los métodos violentos del Tren de Aragua

Un informe policial que forma parte de una investigación de la Fiscalía de Colombia, advierte que el grupo utiliza su "violencia desmedida para demostrar su poder". Óscar Naranjo, exvicepresidente colombiano y general retirado de la policía, citado por OCCPR afirma que se trata de la "organización criminal más disruptiva que hoy registra América Latina”.

Bolsas con cuerpos desmembrados y cadáveres enterrados bajo cemento han aparecido en Colombia y Chile. El grupo amplifica además su terror usando las redes sociales. El año pasado, la policía peruana rescató a 40 niñas y adolescentes que eran explotadas sexualmente a través de las redes sociales por una facción del Tren de Aragua, dice un reporte de la agencia AFP.

En 2021 en Boa Vista, capital del estado brasileño de Roraima, fronterizo con Venezuela, la banda perpetró una ola de asesinatos. Las víctimas eran migrantes venezolanos, algunas de ellas tenían deudas por droga, indican los reportes policiales.

La policía estatal de Roraima dijo entonces que los miembros de la organización están bien armados, con ametralladoras y rifles de asalto. Un informe de la inteligencia militar citado por OCCPR señala que el grupo empleó “fusiles de asalto y granadas de fragmentación”, al enfrentarse al ELN en 2021.

Fuerzas de seguridad de toda la región están invirtiendo recursos en perseguir a las células de la banda. Entre 2022 y 2023 autoridades de Perú, Chile y Colombia detuvieron a 100 presuntos miembros de la organización. Estas detenciones podrían haber debilitado en algo al Tren de Aragua, pero esta banda se "ha convertido en una amenaza para la seguridad regional y desmantelarla no será fácil", dice Insight Crime.

¿Es probable que el Tren de Aragua llegue a EEUU?

Tras el golpe que recibió la banda con el allanamiento de su centro de operaciones en la cárcel de Tocorón el año pasado, su actividad trasnacional parece haberse frenado. Sin embargo, la OCCPR indica que comienzan a aparecer señales preocupantes de que sus miembros encaminan sus pasos hacia el norte.

Los venezolanos viajan cada vez más hacia Estados Unidos, cruzando el norte de Colombia, el peligroso Tapón del Darién en Panamá y países centroamericanos hasta llegar a México.

Según datos de la Administración de Aduanas y Seguridad Fronteriza (CBP en inglés), los venezolanos desplazaron en septiembre a los mexicanos como los migrantes más arrestados en la frontera entre México y Estados Unidos, con un total de 54,833, más del doble que los 22,090 arrestos de agosto.

Pero el tráfico ilegal de personas que cruzan Centroamérica y México con dirección a Estados Unidos está controlado por poderosos grupos criminales, que harían difícil la expansión del Tren de Aragua hacia el norte, dicen expertos consultados por CCPR.

