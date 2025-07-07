El caso de Erin Patterson, la mujer que invitó a sus exsuegros y exnuera a un almuerzo y les sirvió ternera con hongos venenosos

Video Dos ciudadanos chinos son acusados de ingresar a EEUU un peligroso hongo que puede afectar cosechas

La australiana Erin Patterson fue declarada culpable este lunes de asesinar a tres familiares de su exesposo, sirviéndoles deliberadamente los mortales hongos silvestres “oronja verde”, también conocidos como “gorro de la muerte”, mezclados con su almuerzo.

El jurado emitió un veredicto tras seis días de deliberaciones en un juicio de nueve semanas que conmocionó a Australia. Patterson se enfrenta a cadena perpetua y será sentenciada más adelante, pero aún no se ha fijado la fecha de la audiencia.

PUBLICIDAD

La mujer, quien se sentó en el banquillo de los acusados entre dos funcionarios de prisiones, no mostró ninguna emoción, pero parpadeó rápidamente mientras se leían los veredictos.

Tres de los cuatro invitados a la comida de Patterson —sus suegros Don y Gail Patterson, y la hermana de Gail, Heather Wilkinson— murieron en el hospital después de la comida de 2023 en su casa de Leongatha, donde sirvió pasteles individuales de ternera Wellington con los hongos.

También fue declarada culpable de intento de asesinato de Ian Wilkinson, el esposo de Heather, quien sobrevivió a la comida.

El jurado concluyó que Patterson envenenó a sus invitados a propósito

No se discutió que Patterson sirviera los hongos ni que los pasteles mataran a sus invitados. El jurado debía decidir si sabía que el almuerzo contenía hongos venenosos y si pretendía que murieran.

Los veredictos de culpabilidad, que debían ser unánimes, indicaron que los jurados rechazaron la defensa de Patterson de que la presencia de hongos venenosos en la comida fue un terrible accidente, causado por la inclusión por error de hongos recolectados que ella desconocía que eran venenosos.

La fiscalía no ofreció un motivo para los asesinatos, pero durante el juicio destacó las tensas relaciones entre Patterson y su exesposo, y la frustración que sentía por los padres de él en el pasado.

El caso giró en torno a la cuestión de si Patterson planeó meticulosamente un triple asesinato o mató accidentalmente a tres personas que amaba, incluyendo a los únicos abuelos supervivientes de sus hijos.

PUBLICIDAD

Sus abogados afirmaron que no tenía motivos para hacerlo: se había mudado recientemente a una hermosa casa nueva, gozaba de una situación económica cómoda, tenía la custodia exclusiva de sus hijos y estaba a punto de comenzar sus estudios de enfermería y obstetricia.

Pero la fiscalía sugirió que Patterson tenía dos caras: la mujer que públicamente parecía tener una buena relación con sus suegros, mientras que sus sentimientos privados hacia ellos se mantenían ocultos.

Su relación con su exesposo, Simon Patterson, quien fue invitado al almuerzo fatal; pero no asistió, se deterioró durante el año anterior a las muertes, según la fiscalía.

Los hechos más simples de lo que sucedió ese día e inmediatamente después apenas fueron cuestionados. Pero las motivaciones de Patterson para lo que hizo y el porqué se analizaron en detalle durante el largo juicio, en el que se llamaron a más de 50 testigos.

Los pasteles envenenados con hongos que sirvió Patterson

Los pasteles individuales de ternera Wellington que Patterson sirvió a sus invitados fueron un punto de fricción porque la receta que utilizó contenía instrucciones para una sola porción familiar.

Los fiscales afirmaron que recurrió a porciones individuales para poder añadir los hongos fatales a las porciones de los demás comensales, pero no a las suyas. Sin embargo, Patterson afirmó no haber podido encontrar los ingredientes correctos para preparar la receta, según las instrucciones.

Los hongos gorro de la muerte, cuyo nombre científico es amanita phalloides, son de los más mortíferos conocidos por la ciencia, y tienen la particularidad de ser muy parecidos a los hongos comestibles más populares.

PUBLICIDAD

Según The Washington Post quienes los han comido, y sobrevivieron la experiencia, dicen que son deliciosos.

Casi todos los demás detalles del fatídico día fueron analizados en profundidad, incluyendo por qué Patterson envió a sus hijos al cine antes de que llegaran sus invitados, por qué añadió hongos secos adicionales de su despensa a la receta, por qué no enfermó cuando los demás comensales sí lo hicieron y por qué desechó un deshidratador de alimentos después de las muertes y declaró a los investigadores que no tenía uno.

Paterson reconoció algunas mentiras durante su declaración, incluyendo que nunca había recolectado hongos ni tenido un deshidratador. Pero afirmó que esas afirmaciones las hizo presa del pánico al darse cuenta de que su comida había matado a gente.

Afirmó que no enfermó tanto como los demás comensales, ya que vomitó después de comer debido a un trastorno alimentario. Negó haberles dicho a sus invitados que tenía cáncer como una artimaña para explicar por qué los había invitado a su casa ese día.

El caso de Erin Patterson conmovió a Australia

Este extraño y trágico caso ha permanecido en la memoria de los australianos y ha provocado fervor entre el público y los medios de comunicación. Durante el juicio, cinco podcasts analizaron cada día del proceso y varios medios de comunicación emitieron blogs en vivo con relatos minuto a minuto de más de dos meses de pruebas.

Se prevé la producción de al menos una serie de televisión y un documental sobre el caso. Destacados escritores australianos de novela negra estuvieron presentes en el tribunal durante todo el juicio.

PUBLICIDAD

Media hora antes del veredicto, se supo que el tribunal se reunía de nuevo, y alrededor de 40 personas hicieron fila frente al juzgado en la localidad rural de Morwell con la esperanza de presenciar el resultado en persona. Los medios de comunicación informaron que los familiares de las víctimas no se encontraban entre los presentes.

Antes del veredicto, los periódicos publicaron fotos de biombos negros instalados en la entrada del domicilio de Erin Patterson. Decenas de reporteros de toda Australia y de medios de comunicación extranjeros rodearon a los amigos de Patterson al salir del juzgado el lunes.

"Me entristece, pero es lo que es", dijo una amiga, Ali Rose Prior, que llevaba gafas de sol y luchaba por contener las lágrimas. Al preguntarle qué creía que sentía Patterson al leerse los veredictos, Prior respondió: "No lo sé".

Prior, quien asistió todos los días del juicio, confirmó que Patterson le había dicho: "Hasta pronto". Prior añadió que visitaría a su amiga en prisión.

Con información de The Associated Press.

Vea también: