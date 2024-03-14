Capturan en EEUU y Colombia a dos cabecillas de la peligrosa banda criminal los 'Satanás'
La captura de ambos delincuentes, Aderbiss Segundo Pirela Pirela y John Alberto Uzcátegui Rondón, de nacionalidad venezolana, se hizo en coordinación entre fuerzas colombianas en Antioquia y estadounidenses en Texas. Pertenecen a la banda de los 'Satanás', vinculada al Tren de Aragua.
Dos detenciones simultáneas, una en Colombia y otra en EEUU, fueron un "duro" golpe a la banda criminal Tren de Aragua, dijeron las autoridades.
Los arrestados son los venezolanos John Alberto Uzcátegui Rondón, alias 'Gocho', quien fue capturado el pasado martes en el departamento colombiano de Antioquia, y Aderbis Segundo Pirela, alias 'Pedrito' o 'Maracucho', detenido el mismo día cerca de San Antonio, Texas.
Este jueves, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo que el golpe dado a la organización delictiva fue posible por la colaboración entre las fuerzas de seguridad. Según Galán, los dos hacen parte de "la organización de alias 'Satanás'", considerado uno de los cabecillas del Tren de Aragua.
José Manuel Vera Sulbarán, alias 'Satanás', fue capturado en noviembre pasado en la ciudad ecuatoriana de Loja y entregado a las autoridades de Colombia, donde ha sido cambiado de cárcel varias veces por sus amenazas a los guardianes.
El Tren de Aragua, una banda que nació en Venezuela y se ha extendido por varios países latinoamericanos, es señalada por las autoridades de Bogotá como una de las responsables del aumento de la violencia en la ciudad.
Arresto en Texas: el segundo del grupo 'Satanás'
En cuanto a la captura de Pirela en EEUU, considerado el segundo de la banda de 'Satanás', Galán manifestó: "Aquí hubo un esfuerzo grande con el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, el ala investigativa de ese Departamento que fue informada por las autoridades colombianas a finales del mes de febrero para que se pudiera hacer el seguimiento y la captura de ese delincuente".
‘Maracucho’ o alias ‘Pedrito’ era uno de los más perseguidos por las autoridades en Bogotá y se encontraba dentro del cartel de los más buscados en la capital.
La captura de Pirela se efectuó en coordinación binacional. La Fiscalía y la Policía de Colombia indicaron que se adelantarán los trámites para la extradición hacia Colombia de este ciudadano venezolano.
El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general José Daniel Gualdrón, dijo que a Pirela se le estaba haciendo un seguimiento desde hace meses y así se pudo establecer que había cruzado la frontera con Panamá escondido entre los miles de migrantes que atraviesan a diario la selva del tapón del Darién, con el fin de pedir asilo.
"El 1 de enero determinamos que estaba en México" y que luego estaba solicitando "asilo político en Estados Unidos, y el 27 de febrero determinamos que seguía controlando acciones criminales en Colombia", añadió.
El oficial agregó que tras estas capturas, las acciones se centrarán en la búsqueda de otro integrante de esa banda al que las autoridades han identificado solo con el alias de 'Moisés'.
El "jefe de sicarios" del grupo 'Satanás'
'Gocho' fue señalado como "jefe de sicarios" del grupo de alias 'Satanás' y ya fue presentado ante un juez de Garantías en Bogotá para que responda por los delitos de "concierto para delinquir; tráfico, porte y fabricación de armas de fuego; homicidio agravado, tortura, desplazamiento forzado, porte y fabricación de estupefacientes".
Al respecto, la Fiscalía señaló que hay pruebas que "indican que este ciudadano venezolano habría participado en varios crímenes ocurridos en la localidad de Kennedy", uno de los barrios del sur de Bogotá.
"'Gocho', como presunto integrante de este grupo delincuencial, tendría la finalidad de extorsionar comerciantes y trabajadores sexuales (de) la localidad de Kennedy, a quienes les exigirían una cuota semanal, o de lo contrario se verían perjudicadas por el Tren de Aragua", señaló la Fiscalía.
Entre los asesinatos que se le atribuyen está, según el alcalde, el de un menor de siete años de edad y el de un comerciante, ambos por casos de extorsión.
Otro arresto en España
En otro arresto no relacionado con el operativo concertado entre Colombia y EEUU, la Policía Nacional de España anunció que detuvo a otro hombre vinculado al Tren de Aragua, un ciudadano venezolano, buscado por su país por delitos de terrorismo, tráfico humano, tráfico de armas, extorsión y otros cargos.
Agentes detuvieron en Barcelona al hombre que tenía "en vigor una Notificación Roja de INTERPOL", indica el comunicado.
"Esta persona, además de tener una posición destacada en la estructura de la organización criminal del Tren de Aragua, es el hermano de su líder a nivel mundial. La Policía Nacional trata de confirmar si el detenido, que se había instalado en España, intentaba implantar y expandir su estructura", añaden las autoridades españolas.