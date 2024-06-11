Messi no anunció un sorteo de 200 videoconsolas como regalo para los mexicanos, como dicen en redes

<i>Reels</i> de la cuenta de Messi son alterados y utilizados para desinformar.

A pocas semanas del inicio de la Copa América 2024, se ha difundido un video que afirma que Lionel Messi, delantero de la selección argentina y del Inter Miami, regala 200 PlayStation 5 para los “residentes de México”. Pero se trata de una falsedad. La entidad encargada de los derechos del futbolista desmintió dicha oferta.

"Increíble Sorteo De Messi! 200 PS5 Esperando Por Ti", se lee en el mensaje del video, en el que se escucha: “Yo, Lionel Messi, me he asociado con Sony para regalarte doscientos de estas increíbles consolas”. El reel, publicado el 28 de mayo de 2024, muestra imágenes del futbolista y lo que parecen cajas de PlayStation.

Es su imagen, pero no su voz

En elDetector lo primero que notamos es que el post que estamos verificando no proviene de la cuenta de Messi ni de PlayStation, sino de una página que se describe como “gimnasio y centro de fitness” y cuya última publicación visible fue hace más de 3 meses. Hicimos una búsqueda en Google con las palabras clave "Lionel Messi PlayStation Sony", pero ninguno de los resultados avalaba lo que supuestamente promete el argentino.

Consultamos sobre la veracidad de la publicación a Leo Messi Management, sociedad que gestiona los derechos de imagen del deportista, y negaron que él estuviera regalando 200 consolas. Señalaron además, en su respuesta por correo electrónico, que “esa no es la voz de Leo [Messi]”.

Identificamos que algunas imágenes en el post desinformante corresponden a extractos de videos publicados en la cuenta oficial de Messi, pero que no tienen nada que ver con PlayStation o videojuegos. La primera que aparece en la publicación falsa es parte de un reel en el que el argentino promociona ropa como “regalo perfecto”, según se lee en el mensaje compartido en Facebook el 3 de diciembre de 2021.

Otra de las imágenes, en la que se aprecia al futbolista con un balón y una botella en la mano, proviene de un anuncio publicado en mayo de 2024, en el que promociona una bebida hidratante, y que no tiene relación con PlayStation, sino con otra marca.

En ninguno de los clips originales se escucha a Messi mencionar la palabra PlayStation o consolas, a diferencia de la grabación manipulada que promueve el supuesto sorteo.

Es un clickbait

Al final del anuncio, invitan a los usuarios a hacer clic para obtener más información sobre la supuesta oferta. Sin embargo, al entrar, comprobamos que el artículo que se despliega no guarda relación con videojuegos o Messi, sino con la presión sanguínea. Además, la fecha de publicación data del 3 de junio de 2024, una semana después de que el video objeto de esta verificación fuera compartido en Facebook.

El uso de titulares sensacionalistas o falsos, así como imágenes de figuras reconocidas, para atraer a usuarios a sitios web se conoce como clickbait (ciberanzuelo). Esta estrategia se emplea generalmente para aumentar las visitas, en ocasiones con el objetivo de obtener beneficios económicos.

También notamos que elementos e hipervínculos del sitio web redirigen a un anuncio donde promueven un producto que, según se lee, ayuda a mejorar la salud de los vasos sanguíneos. En el mismo, piden nombre, apellido, teléfono y dirección, otra señal de alerta porque nunca es recomendable proporcionar este tipo de datos a enlaces no verificados compartidos en redes sociales por los riesgos de ser víctimas de fraude o robo de identidad.

Conclusión

Es falso que Lionel Messi haya anunciado 200 consolas de PlayStation 5 como regalo para los mexicanos, como señala un video difundido en Facebook. Desde Leo Messi Management, la asociación que gestiona los derechos de imagen del deportista, desmintieron que el argentino esté regalando consolas y señalaron que el audio del video no corresponde a su voz. En elDetector comprobamos que, aunque imágenes de la publicación falsa corresponden a reels publicados en la cuenta oficial del delantero, estas no tienen relación con PlayStation, sino con anuncios de ropa y una bebida hidratante. El audio fue manipulado. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

