Cuidado con esas publicaciones que prometen “millones de regalos” de Temu a cambio de responder unas preguntas: son falsas

Circulan en Facebook posts que usan la imagen de la plataforma de comercio electrónico para ofrecer productos gratis, pero Temu dijo a elDetector que no se trata de promociones reales: son posibles estafas o engaños para obtener datos sensibles (phishing).

Lissy De Abreu's profile picture
Por:Lissy De Abreu
Temu advierte que siempre anuncia sus promociones directamente en su web y app.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / iStock / captura de Facebook.

Publicaciones en redes sociales ofrecen “millones de regalos” de la plataforma de comercio electrónico Temu a cambio de responder unas preguntas. Sin embargo, estos posts usan indebidamente la imagen de la tienda en línea: en elDetector contactamos al servicio de atención al cliente de Temu y nos informaron que se trata de “una estafa” o de anuncios falsos que buscan engañar a los usuarios para obtener datos sensibles (phishing), una táctica de la que ya hemos advertido en varias ocasiones.

“Temu. El Día de Carnaval ya está aquí y millones de regalos son gratis. Sólo tienes que responder a unas preguntas y conseguir los regalos que hemos preparado para ti. ¡A día de hoy, Teemu [sic], uno de los gigantes de Internet, sigue intentando hacerlo mejor!”, dice el texto de varias publicaciones de Facebook, que van acompañadas de una imagen en la que se ven cajas naranjas con el logo de la plataforma de comercio electrónico llenas de productos y algunas de las cuales llevan una etiqueta que dice que su valor es de 16 pesos mexicanos (0.91 dólares).

En elDetector notamos que los posts fueron compartidos desde cuentas de Facebook diferentes a un perfil verificado de Temu en esa red social, así como también que en los comentarios de las publicaciones varios usuarios advierten que se trata de un fraude.

Hicimos clic en el enlace proporcionado para responder las supuestas preguntas y el navegador nos advirtió que la página web a la que estábamos siendo redirigidos no era segura y había sido denunciada por phishing, una técnica usada por ciberdelincuentes para engañar a los usuarios y hacer que descarguemos virus o compartamos datos confidenciales o personales.

Entonces, contactamos al servicio de atención al cliente de Temu México, a través del chat de su página web, y allí nos confirmaron que “el anuncio que ha visto en Facebook es una estafa o un anuncio falso”.

También nos advirtieron que hay que tener “cuidado con cualquier anuncio en las redes sociales que promueva tarjetas de regalo de Temu, revisores de productos, cajas misteriosas o recompensas de 750 dólares; estos pueden ser estafas” y nos dijeron que “las promociones oficiales de Temu siempre se anunciarán en nuestro sitio web: www.temu.com y en la aplicación”.

En ocasiones anteriores, en elDetector también catalogamos como falsas publicaciones similares que ofrecían supuestos “paquetes no reclamados” de Temu a muy bajo precio, así como presuntas promociones de tiendas como Walmart o Mercado Libre.

Conclusión

Son falsas esas publicaciones de Facebook que ofrecen “millones de regalos” de la plataforma de comercio electrónico Temu a cambio de responder unas preguntas. En elDetector contactamos al servicio de atención al cliente de Temu México y nos informaron que se trata de “una estafa” o anuncios que usan indebidamente la imagen de la compañía para engañar a los usuarios y obtener datos sensibles ( phishing). Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

