Apps de menstruación de Europa: lo que sabemos de su protección de datos ante las restricciones al aborto en EEUU

Cualquier aplicación que recopile datos sobre la ubicación de un usuario o búsquedas en la web, por ejemplo, también podría representar un riesgo potencial. “Google Maps o un juego aleatorio en su teléfono podrían usarse como armas contra alguien tan fácilmente como una aplicación de seguimiento menstrual”, dijo Evan Greer, director adjunto de la organización Fight for the Future , a The Guardian.