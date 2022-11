Lo que sabemos de esta imagen que dice mostrar “jets privados de líderes mundiales llegando” a la COP27

Las publicaciones en redes sociales no especifican cuándo fue capturada la imagen como para afirmar que corresponde a la llegada de “cientos de jets privados de los líderes mundiales”. Además, en una revisión que hicimos desde elDetector de la aplicación FlightRadar24 desde el 5 de noviembre de 2022 ( un día antes del inicio de la COP ) hasta el final del día del 8 de noviembre de 2022 (cuando se publicó la imagen) no encontramos un flujo de aviones idéntico al de la imagen viral . Tampoco hay información oficial sobre cuántos invitados llegaron en jets, por lo que no se puede afirmar que todos esos aviones son de “líderes mundiales”.