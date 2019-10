Trump le pide a la Corte Suprema que acabe de una vez con DACA y habla de un posible pacto en el Congreso

El pedido lo hizo vía Twitter. En el primer tuit el mandatario dice: “El presidente Obama dijo que no tenía derecho a firmar DACA, que nunca se mantendrá en la corte. ¡Lo firmó de todos modos! Si la Corte Suprema defiende DACA, le otorga al presidente poderes extraordinarios mucho más grandes de lo que se pensaba. Si hacen lo correcto y no dejan…”

Trump quiere que la Corte tome una decisión ahora y no espere hasta la celebración de la audiencia.

Rechazan el pedido

United We Dream (UWD), la principal organización de dreamers del país, rechazó la oferta de Trump para que la Corte Suprema cancele DACA y el Congreso debata una solución legislativa.

La Corte Suprema “no debería permitir que Trump nos envíe a sus agentes de deportación”, escribieron los dreamers en su cuenta de la red social Twitter. “POTUS (President of the United States) mató #DACA, y ya ha demostrado que no quiere un acuerdo para proteger a los jóvenes inmigrantes porque mató el Dream Act y todos los otros acuerdos que se le enviaron después de que terminó DACA”.