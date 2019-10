"Piensan que si se los llevan se van a olvidar de ellos": los migrantes devueltos a Matamoros prefieren vivir en la calle que ir a un albergue

"Me asusta que nos quieran mover porque ya las organizaciones no nos van a ayudar como lo están haciendo", dice al teléfono esta salvadoreña de 26 años, que huyó de su país por las agresiones de su pareja, un pandillero. "Nos han dicho que estando aquí siempre nos van a ayudar, pero que en otro lugar es posible que no", asegura. Además, cuenta que entre todos se cuidan y se vigilan, por lo que cree que están menos expuestos a los secuestros, robos y al tráfico humano al vivir bajo el puente que en un albergue.