“Hablemos de Inmigración”: hoy a las 7 pm abordamos el ‘parole in place’ que arranca el 19 de agosto

Video Claves de las propuestas migratorias de Trump y por qué son inviables

El periodista Jorge Cancino y el abogado Armando Olmedo, presentadores del programa ‘Hablemos de Inmigración’ que se transmite a través de los cañales de Univision Noticias y Primer Impacto por YouTube, y el canal de Univision Noticias por Facebook, analizan este miércoles a partir de las 7 PM (hora del Este), las claves del ‘parole in place’, el nuevo beneficio que abre una vía a la residencia permanente (green card) para 500,000 indocumentados y unos 50,000 hijastros de estos matrimonios que se encuentran en Estados Unidos.

El ‘parole in place’ fue anunciado el 18 de junio por el presidente Joe Biden como parte de una nueva medida “para promover la unidad familiar en el proceso de inmigración”, dijo en mandatario al dar a conocer el decreto.

El programa incluye un amparo de deportación a “aproximadamente 500,000 cónyuges indocumentados de ciudadanos estadunidenses y unos 50,000 niños no ciudadanos hijos menores de edad sin papeles cuyo padre o madre indocumentado esté casado con un ciudadano estadounidense”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “ha establecido este proceso para considerar, caso por caso, las solicitudes de permiso de permanencia en el país (‘parole in place’) de ciertos no ciudadanos cónyuges de ciudadanos estadounidenses que han estado en Estados Unidos durante al menos una década”, detalló la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

“Hablaremos y explicaremos el programa y sobre lo que se conoce hasta ahora de los requisitos”, dice Olmedo. “Y además de responder preguntas de nuestros usuarios donde señalaremos que todavía no existe un reglamento que detalle qué casos serán aceptados y qué casos quedarán fuera del beneficio. Pero con la información disponible los usuarios pueden seguir preparando la documentación para solicitar el nuevo amparo”.

Los requisitos para calificar

De acuerdo con lo publicado hasta ahora por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), calificarán para pedir el amparo y la residencia cónyuges indocumentados de ciudadanos estadunidenses que, entre otros:





Están presentes en Estados Unidos sin haber sido admitidos ni tienen permiso de permanencia temporal;

Han estado presente de manera continua en Estados Unidos durante al menos 10 años al 17 de junio de 2024 (desde al menos el 17 de junio de 2014 o antes);

Haber estado en un matrimonio legalmente válido con un ciudadano estadounidense al 17 de junio de 2024 o antes; y

No tener antecedentes penales que lo descualifiquen o que de otra manera constituyan una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública de Estados Unido.

Qué hacer mientras espera

El gobierno recomendó reunir evidencias de acuerdo con los requisitos publicados hasta ahora. Y reiteró que “todavía no puede presentar una solicitud bajo este proceso. Publicaremos una notificación en el Registro Federal que explicará con más detalle la elegibilidad y el proceso de solicitud, incluido el formulario a utilizar y las tarifas de presentación asociadas”.

USCIS ha indicado que si un extranjero que reúna los requisitos presenta su solicitud “antes de la fecha de implementación indicada en la notificación del Registro Federal (19 de agosto de 2024), rechazaremos su solicitud”.

Mientras tanto, usted puede hacer o dar los siguientes pasos:





Reúna evidencia de permanencia física ininterrumpida en Estados Unidos;

Evidencia de un matrimonio legalmente válido con un ciudadano estadounidense al 17 de junio de 2024 o antes (certificado de matrimonio);

Documentos que prueben su identidad, incluidos los documentos caducados, entre ellos licencia de manejar, identificación válida del estado o país;

Certificado de nacimiento con foto;

Pasaporte válido; o

Cualquier documento emitido por el gobierno que muestre el nombre, fecha de nacimiento y la foto del solicitante.

También debe reunir evidencia:

Del cónyuge ciudadano estadounidense, tal como pasaporte, certificado de nacimiento o certificado de naturalización;

Evidencia de presencia continua en Estados Unidos al 17 de junio de 2024 o antes (recibos de luz, agua, gas, etc.)

Recibos de alquiler;

Registros hospitalarios o médicos;

Declaraciones de constancia de su residencia por parte de entidades religiosas, sindicatos u otras organizaciones que lo identifiquen por su nombre;

Documentos oficiales de una entidad religiosa que confirmen la participación en una ceremonia religiosa;

Recibos de giros postales de dinero enviado hacia o desde Estados Unidos;

Certificados de nacimiento de niños nacidos en Estados Unidos;

Transacciones bancarias;

Recibos, título o registro de licencia de automóvil;

Escrituras, hipotecas o contratos de alquiler;

Pólizas de seguro; o

Declaraciones de impuestos o recibos fiscales.

‘Hablemos de Inmigración’

‘Hablemos de Inmigración’ fue diseñado en un formato de conversación abierta con los usuarios de Univision Noticias e invitados, donde cada miércoles conversan sobre las noticias de la semana y los temas que más preocupan a la comunidad inmigrante.

Tanto Olmedo como Cancino, co-autores del libro ‘Inmigración: las nuevas reglas’, coindicen en que la creación de este nuevo espacio a través de YouTube genera un espacio en vivo para asistir a la audiencia (inmigrantes con preguntas sobre sus casos de inmigración, escuchar a los usuarios y responder con consejos generales respecto a cada caso en particular.

La primera temporada de ‘Hablemos de Inmigración’ fue lanzada a comienzos de 2019 en una serie de Podcasts donde, paso a paso, Olmedo y Cancino explicaron los cambios a reglamentos que se en ese tiempo de estaban registrando.