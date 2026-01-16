Documentos migratorios

Atención, latinos: Autoridades explican cómo es el falso proceso migratorio que ofrece residencia en EE UU

Autoridades de la embajada alertaron por un nuevo fraude que ofrece residencia en Estados Unidos. Aquí, los detalles

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Así luce el distrito de la moda en Los Ángeles por operativos de ICE

Autoridades de Estados Unidos de América (EUA) alertaron a inmigrantes latinos hoy 16 de enero de 2026 sobre una nueva modalidad de fraude que ofrece un falso proceso para obtener residencia.

Recientemente el Gobierno de Estados Unidos informó sobre el congelamiento del proceso para nuevas visas de personas de 75 países y aquí puedes ver la lista completa las naciones afectadas.

PUBLICIDAD

¿Cuáles son los fraudes que engañan a latinos?

Más sobre Documentos migratorios

Como Texas con la SB4, en 2010 Arizona también desafió al gobierno con una ley antiinmigrante: ¿cómo terminó aquella disputa legal?
3 mins

Como Texas con la SB4, en 2010 Arizona también desafió al gobierno con una ley antiinmigrante: ¿cómo terminó aquella disputa legal?

Inmigración
¿Utilizas papeles falsos? Las consecuencias de trabajar con documentos comprados
2 mins

¿Utilizas papeles falsos? Las consecuencias de trabajar con documentos comprados

Inmigración
"Aquí nos vamos a morir": muchos migrantes de nueva caravana disuelta no quieren regresar y prefieren morir en México
6 mins

"Aquí nos vamos a morir": muchos migrantes de nueva caravana disuelta no quieren regresar y prefieren morir en México

Inmigración
Los sueldos millonarios de los directores de una ONG que administra refugios para inmigrates sobrepasaron con creces el límite legal
4 mins

Los sueldos millonarios de los directores de una ONG que administra refugios para inmigrates sobrepasaron con creces el límite legal

Inmigración
Activistas piden a juez detener la nueva política de EEUU para encarcelar a solicitantes de asilo
2 mins

Activistas piden a juez detener la nueva política de EEUU para encarcelar a solicitantes de asilo

Inmigración
La residencia permanente en Estados Unidos
1 mins

La residencia permanente en Estados Unidos

Inmigración
La pérdida de la visa
1 mins

La pérdida de la visa

Inmigración
La visa en el pasaporte y la entrada a EEUU
1 mins

La visa en el pasaporte y la entrada a EEUU

Inmigración
Razones para negar una visa
1 mins

Razones para negar una visa

Inmigración
De quién depende la expedición de las visas
1 mins

De quién depende la expedición de las visas

Inmigración


La embajada de Estados Unidos en México publicó un mensaje este viernes en sus redes sociales, para informar sobre un fraude que engaña a latinos.

En el mensaje detalla cómo es el fraude para quienes buscan una residencia en Estados Unidos.

La sede diplomática explicó que hay “nuevos videos en redes sociales”, los cuales anuncian falsos programas migratorios, “presentándolos como vías ‘legales’ y próximas a aprobarse”.

El fraude afecta particularmente a personas de Venezuela, según la embajada; sin embargo, cualquier persona que busca un proceso migratorio para residir en Estados Unidos puede ser víctima de la estafa.

Una de las formas en las que engañan a los migrantes es mediante un supuesto “‘Ajuste Venezolano’, que otorgaría residencia permanente a más de 400,000 personas, incluyendo a quienes ingresaron antes del 31 de diciembre de 2021, y describen solicitudes a través de familiares residentes como mecanismo central”.

La otra forma es mediante un engaño que asegura “la existencia de un programa para 24,000 venezolanos que permitiría ingresar a Estados Unidos, mediante parole con autorización de trabajo por dos años, basado en un patrocinador en EE.UU. Son contenidos falsos”.

La figura parole es una exención que se otorga a ciertos migrantes que justifican razones especiales para residir en Estados Unidos.

La embajada de Estados Unidos en México finalizó el mensaje pidiendo a la población migrante “No te dejes engañar por contenidos sensacionalistas que no tienen respaldo de comunicaciones oficiales”.

Relacionados:
Documentos migratoriosNoticiasPreguntas y respuestas InmigracionInmigrantes indocumentadosVenezuela

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Tráiler: Apostarías por mí
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX