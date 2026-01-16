Documentos migratorios Atención, latinos: Autoridades explican cómo es el falso proceso migratorio que ofrece residencia en EE UU Autoridades de la embajada alertaron por un nuevo fraude que ofrece residencia en Estados Unidos. Aquí, los detalles

Autoridades de Estados Unidos de América (EUA) alertaron a inmigrantes latinos hoy 16 de enero de 2026 sobre una nueva modalidad de fraude que ofrece un falso proceso para obtener residencia.

Recientemente el Gobierno de Estados Unidos informó sobre el congelamiento del proceso para nuevas visas de personas de 75 países y aquí puedes ver la lista completa las naciones afectadas.

¿Cuáles son los fraudes que engañan a latinos?



La embajada de Estados Unidos en México publicó un mensaje este viernes en sus redes sociales, para informar sobre un fraude que engaña a latinos.

En el mensaje detalla cómo es el fraude para quienes buscan una residencia en Estados Unidos.

La sede diplomática explicó que hay “nuevos videos en redes sociales”, los cuales anuncian falsos programas migratorios, “presentándolos como vías ‘legales’ y próximas a aprobarse”.

El fraude afecta particularmente a personas de Venezuela, según la embajada; sin embargo, cualquier persona que busca un proceso migratorio para residir en Estados Unidos puede ser víctima de la estafa.

Una de las formas en las que engañan a los migrantes es mediante un supuesto “‘Ajuste Venezolano’, que otorgaría residencia permanente a más de 400,000 personas, incluyendo a quienes ingresaron antes del 31 de diciembre de 2021, y describen solicitudes a través de familiares residentes como mecanismo central”.

La otra forma es mediante un engaño que asegura “la existencia de un programa para 24,000 venezolanos que permitiría ingresar a Estados Unidos, mediante parole con autorización de trabajo por dos años, basado en un patrocinador en EE.UU. Son contenidos falsos”.

La figura parole es una exención que se otorga a ciertos migrantes que justifican razones especiales para residir en Estados Unidos.