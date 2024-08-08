Respondemos tus preguntas: las vías legales en Estados Unidos para inmigrantes venezolanos



En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, y el vicepresidente y consejero general de inmigración de Televisa Univision, Armando Olmedo, y el abogado invitado Ezequiel Hernández, analizaron cuáles son las vías legales en Estados Unidos para inmigrantes venezolanos

¿Qué programas están vigentes y cuáles no? ¿Quiénes califican para el Estatus de Protección Temporal -TPS-? ¿Qué pasa con el ‘parole humanitario’? ¿Pueden viajar a Estados Unidos aquellos que recibieron una autorización de viaje luego de aprobarse la solicitud de patrocinio?

Además, respondieron preguntas en vivo de usuarios de Univision Noticias desde varios estados del país, quienes las hicieron en vivo utilizando las cámaras de sus teléfonos móviles, computadoras o a través del chat del programa.

‘Hablemos de Inmigración’ es un espacio creado para conectarnos con nuestros usuarios, compartir información, conocimiento y responder preguntas con abogados de inmigración autorizados para dar consejo legal.

En el programa también se habló de otros temas importantes para la comunidad, inquietudes, dudas respecto a sus trámites de inmigración pendientes y temores en cuanto a sus futuros inmediatos en Estados Unidos.

‘Hablemos de Inmigración’ se transmite en vivo cada miércoles a través de los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube a partir de las 7 PM (hora del Este).