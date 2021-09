El temor de vivir sin una licencia de conducir en Oklahoma, un estado con una amplia mano de obra indocumentada

El portavoz dijo que no tenía las cifras de choferes sin licencia multados en años recientes y que no guardan las estadísticas sobre autos decomisados. El mexicano Rodríguez dice que él ha pagado unos 225 dólares como castigo por no tener licencia y otros 400 dólares por sacar su auto del corralón. En total, una vez que lo detuvieron desembolsó unos 1,000 dólares.