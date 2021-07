Los inmigrantes indocumentados pueden obtener licencias. ICE puede obtener sus datos

"Todavía queda mucho trabajo por hacer para garantizar la protección de la información", dijo Mayra Cedano, directora ejecutiva de Comunidades Unidas, una organización sin fines de lucro de Utah que trabaja estrechamente con familias indocumentadas. "Mucha gente en nuestras comunidades dijo: 'No me voy a arriesgar. No voy a renovar y arriesgarme a que me deporten solo por conducir'".