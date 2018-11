La separación de familias en la frontera continúa a pesar del freno impuesto por un juez

'Tolerancia cero'

Las nuevas separaciones

“Las separaciones no son nuevas”

“Pero si la persona tiene una felonía (delito mayor), lo van a arrestar y deportar. Y sí, están presentando cargos criminales si hay otras violaciones a la ley. El gobierno, insisto, no está y no puede poner cargos por entrada ilegal, pero si el padre tiene antecedentes criminales o el agente en la frontera en uso de su discrecionalidad encuentra un problema, el gobierno actuará y ocurrirá una separación”, añadió.

“No he visto que haya más separaciones, pero no dudo que sigan existiendo errores de procesamiento en la frontera”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce e Dallas, Texas. “Y tener a un niño no garantiza que no va a registrarse una separación, en caso de que lo amerite y sea un riesgo a la seguridad nacional de Estados Unidos”, advirtió.