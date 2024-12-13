Cambiar Ciudad
Deportaciones

La controvertida reunión del alcalde de Nueva York con el designado por Trump para ser el zar de la frontera

El alcalde Eric Adams ha expresado entusiasmo por trabajar con la administración entrante para perseguir a los criminales en Nueva York, mientras que Trump promete deportaciones masivas de personas que viven en el país ilegalmente.

Anthonhy IZAGUIRRE y Cedar ATTANASIO - Associated Press's profile picture
Por:
Anthonhy IZAGUIRRE y Cedar ATTANASIO - Associated Press
Video Alcalde de Nueva York se reúne con el 'zar de la frontera' de Trump tras anunciar el cierre de 25 albergues

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, se reunió el jueves con Tom Homan, el hombre designado por el presidente electo, Donald Trump, para ser su 'zar de la frontera'.

Adams, un demócrata, expresó su entusiasmo por trabajar con la administración entrante para perseguir a los criminales violentos en la ciudad mientras Trump promete deportaciones masivas.

La reunión del alcalde con Homan, quien será responsable de los esfuerzos de deportación en la administración Trump, se produjo luego de que Adams acogiera con agrado partes de la plataforma de inmigración de línea dura del presidente electo.

Adams dijo a los periodistas en una breve conferencia de prensa que él y Homan acordaron perseguir a las personas que cometen delitos violentos en la ciudad, pero no reveló detalles adicionales ni planes futuros.

No vamos a ser un refugio seguro para aquellos que cometen delitos violentos repetidos contra migrantes inocentes, inmigrantes y neoyorquinos de larga data”, dijo. “Esa fue mi conversación hoy con el zar de la frontera, para averiguar cómo perseguir a aquellos individuos que están cometiendo delitos repetidamente en nuestra ciudad”.

Homan dijo que los dos se relacionaban como agentes de policía de carrera y que salió de la reunión con "una perspectiva completamente nueva sobre el alcalde".

"Lo he criticado este último año, muchas veces, por ser más un político que un agente de policía. Estaba equivocado", dijo Homan durante una entrevista con el Dr. Phil McGraw en su cadena de televisión Merit. "Hoy se presentó como un agente de policía y un alcalde que se preocupa por la seguridad de su ciudad".

¿Busca el alcalde Adams congraciarse con Donald Trump?

La reunión marcó el más definitivo paso de Adams hacia la colaboración con la administración Trump, un avance que ha sorprendido a los críticos en una de las ciudades más liberales del país.

En las semanas posteriores a la victoria electoral de Trump, Adams ha reflexionado sobre la posibilidad de reducir las llamadas políticas de santuario de la ciudad y coordinarse con la administración entrante en materia de inmigración. También ha dicho que los inmigrantes acusados de delitos no deberían tener derechos de debido proceso según la Constitución, aunque finalmente se retractó de esos comentarios.

Video ¿Son viables las detenciones de inmigrantes en iglesias y hospitales? Un exagente de ICE responde

El alcalde sorprendió aún más a los demócratas cuando eludió las preguntas la semana pasada sobre si consideraría cambiar de partido para convertirse en republicano, diciendo a los periodistas que era parte del "partido estadounidense". Adams aclaró más tarde que seguiría siendo demócrata.

Para Adams, un demócrata centrista conocido por sus diferencias con la izquierda progresista de la ciudad, los recientes comentarios sobre la inmigración siguen a la frustración con la administración del presidente Joe Biden por sus políticas de inmigración y un aumento de inmigrantes internacionales en la ciudad.

Ha mantenido que sus posiciones no han cambiado y argumenta que está tratando de proteger a los neoyorquinos, señalando la plataforma de ley y orden que ha defendido a lo largo de su carrera política y mientras se postulaba para alcalde.

En su conferencia de prensa del jueves, Adams reiteró su compromiso con la generosa red de seguridad social de Nueva York.

"Vamos a decirles a los que están aquí, que respetan la ley, que sigan utilizando los servicios que están abiertos a la ciudad, los servicios que tienen derecho a utilizar, educar a sus hijos, atención médica, protección pública", dijo. “Pero no seremos un refugio seguro para quienes cometan actos violentos”.

Si bien la educación de todos los niños presentes en Estados Unidos ya está garantizada por un fallo de la Corte Suprema, Nueva York también ofrece servicios sociales como atención médica y refugio de emergencia a los residentes de bajos ingresos, incluidos aquellos que se encuentran en el país ilegalmente. Las subvenciones de la ciudad y el estado también brindan un acceso significativo a abogados, lo cual no está garantizado en el tribunal de inmigración como lo está en el tribunal penal.


Aun así, la reciente retórica de Adams ha sido vista por algunos críticos como un intento de congraciarse con Trump, quien potencialmente podría ofrecer un indulto presidencial en su caso federal de corrupción.

Adams ha sido acusado de aceptar beneficios de viajes de lujo y contribuciones ilegales de campaña de un funcionario turco y otros ciudadanos extranjeros que buscan comprar su influencia. Se ha declarado inocente.

DeportacionesInmigrantes indocumentadosniño en la fronteraFrontera EEUU MéxicoAsilo Políticopolíticas de asiloDonald TrumpControl de Inmigración y Aduanas (ICE)Departamento de Seguridad NacionalSeguridadEric Adams

