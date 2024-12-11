Cambiar Ciudad
Proponen recompensa de $1,000 a quien denuncie a indocumentados en Missouri

Un legislador de Missouri impulsa el proyecto para crear un programa de cazarrecompensas de inmigrantes indocumentados en el estado.

La legislatura de Missouri considerará un proyecto de ley que crearía un programa de cazadores de recompensas de inmigrantes con un pago de hasta 1,000 dólares para quien dé información que lleve al arresto de indocumentados por parte de las autoridades estatales.

Presentado por el senador electo David Gregory, republicano del área de St. Louis, el proyecto de ley SB 72 además crearía un nuevo delito de “allanamiento ilegal" para acusar a los indocumentados por un delito grave, lo que permite a la policía estatal investigar y arrestar a un inmigrante por no tener estatus legal, una función de restringida a las autoridades federales.

La propuesta legislativa también solicita al Departamento de Seguridad Pública de Misuri crear el ‘Programa de Cazadores de Recompensas Certificados para Extranjeros Ilegales de Missouri’, que certificará a los solicitantes como cazadores de recompensas con el propósito de encontrar y detener a extranjeros ilegales en este estado”, dice el proyecto de ley citado por NBC News.

La medida también crearía el 'Fondo del Programa de Cazadores de Recompensas Certificados para Extranjeros Ilegales de Missouri' con fondos de la Asamblea General del estado.

El programa busca que "todos participen" en la "caza de inmigrantes"

En un video en su cuenta de X, Gregory dijo que cuando se postuló al cargo prometió convertir al estado de Missouri en un líder nacional en la lucha contra la inmigración ilegal.

“Estoy cumpliendo con mi promesa. Este proyecto de ley finalmente permitirá a las fuerzas del orden de Missouri encontrar y arrestar a los inmigrantes ilegales”, señaló.

Agregó que el estado necesita que “todos participen” para atrapar a los inmigrantes antes de que cometan delitos.

Gregory, un seguidor del presidente electo Donald Trump, dijo que aquellas personas que den información que lleve al arresto de un indocumentado podrían obtener una recompensa de 1,000 dólares.

