Tom Homan: ¿quién es el designado por Trump para ser su nuevo "zar de la frontera"?

Video 5 datos que quizás no conocías de Tom Homan, el nuevo ‘zar de la frontera’ designado por Trump

Donald Trump ya tiene a su "zar de la frontera": Tom Homan. El presidente electo anunció el domingo la designación de quien fuera director interino de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante su presidencia.

Trump escribió en su red Truth Social que Homan, a quien describió como "fiel defensor del control fronterizo", estará a cargo de "la frontera sur, la frontera norte, toda la seguridad marítima y la aviación", además de "todas las deportaciones de extranjeros ilegales a su país de origen", una parte central de su agenda.

Se esperaba que a Homan se le ofreciera un puesto relacionado con la promesa de Trump de lanzar la mayor operación de deportación en la historia del país.

El presidente electo dijo que no tenía "ninguna duda" de que Homan "hará un trabajo fantástico y muy esperado".

"Conozco a Tom desde hace mucho tiempo y no hay nadie mejor para vigilar y controlar nuestras fronteras. Asimismo, Tom Homan estará a cargo de todas las deportaciones de inmigrantes ilegales a su país de origen. Felicitaciones a Tom. No tengo ninguna duda de que hará un trabajo fantástico y muy esperado", escribió Trump.

Este tipo de rol no requiere la confirmación del Senado.

¿Quién es Tom Homan, el nuevo 'zar de la frontera' de Trump?

De 62 años, Homan es un ex oficial de la Patrulla Fronteriza. Y pese a su cercanía ahora con Trump, fue de hecho el expresidente Barack Obama quien en 2013 lo reclutó para trabajar en ICE. En 2015, fue condecorado por Obama quien le otorgó el "premio al mérito presidencial" ( presidential rank award).

Más tarde, como recordó Trump, fue durante su primera administración ejerció como director interino de ICE, un cargo que nunca pudo ocupar oficialmente ya que no fue ratificado por el Senado estadounidense.

En 2022 se unió a la Heritage Foundation, desde donde contribuyó al llamado 'Proyecto 2025', donde ya se proponen las deportaciones masivas de las que habló Trump durante la campaña.



Homan se ha definido como un fiel seguidor de las políticas de Trump en el terreno de la inmigración ilegal y apoya el anuncio que el presidente electo realizó durante la campaña electoral de que si ganaba la elección, ordenaría la mayor deportación de indocumentados de la historia de Estados Unidos.

En una entrevista en el programa 'Sunday Morning Futures' de Fox News Channel, Homan dijo que el ejército no estaría deteniendo ni arrestando a inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente y que ICE se movería para implementar los planes de Trump de una “manera humana”.

“Va a ser una operación bien dirigida y planificada llevada a cabo por los hombres del ICE. Los hombres y mujeres del ICE hacen esto a diario. Son buenos en eso”, dijo. “Cuando salgamos, sabremos a quién estamos buscando. Lo más probable es que sepamos dónde estarán, y se hará de una manera humana”.

Homan apareció en la Convención Nacional Republicana en julio y dijo a sus partidarios: "Tengo un mensaje para los millones de inmigrantes ilegales que Joe Biden liberó en nuestro país: será mejor que empiecen a empacar ahora".

Trump Homan en un evento fronterizo en Phoenix en 2022. Imagen Matt York/AP



A principios de este año, en la Conferencia Conservadora Nacional en Washington, Homan expresó su frustración por la cobertura periodística sobre deportaciones masivas.

“Esperen hasta 2025”, dijo, y agregó que, si bien cree que el gobierno debe priorizar las amenazas a la seguridad nacional, “nadie está fuera de la mesa. Si estás aquí ilegalmente, más vale que estés atento”. Y agregó: “Tienes mi palabra. Trump regresa en enero, yo estaré pisándole los talones cuando regrese y dirigiré la mayor operación de deportación que este país haya visto jamás”.

Homan, mano ejecutora de las separaciones familiares de indocumentados

Homan estuvo implicado en su anterior mandato en una controvertida iniciativa que suponía la separación de familias de indocumentados y que fue diseñada por uno de los principales asesores del primer gobierno de Trump, Stephen Miller.

En virtud de esa iniciativa, los niños que cruzaban la frontera sur hacia Estados Unidos sin permiso legal eran separados de sus padres u otros adultos para que esas personas pudieran ser procesadas penalmente.

Esa política comenzó en 2017, en el primer mandado de Trump, y se intensificó a principios de 2018 antes de que la administración la abandonara después de que un gran número de estadounidenses la denunciaran como inhumana.

En una reciente entrevista con CBS, Homan negó ser el "padre de la política de separación de familias de Trump": "No es verdad. Yo no escribí el memorando para separar a las familias. Yo firmé el memorando. ¿Por qué lo firmé? Tenía la esperanza de salvar vidas. Mientras usted y yo estamos hablando ahora mismo, un niño va a morir en la frontera. Así que pensamos que, tal vez si enjuiciamos a la gente, dejarán de venir".

En la actualidad, se estima que hay 11 millones de indocumentados residiendo en el país (el 3% de la población) y cerca del 80% lleva residiendo en Estados Unidos más de una década.

"Oigo a mucha gente decir que hablar de una deportación masiva es racista. Es una amenaza para la comunidad inmigrante. Y no lo es. Debería ser una amenaza para la comunidad inmigrante ilegal. Y justo después de una crisis histórica de inmigración ilegal, eso es algo que hay que hacer", señaló Homan en la entrevista de CBS.

Una entrevista en la que dejó claras algunas de las prioridades del que podría ser su mandato si de nuevo se integra en el equipo de Trump, como ahora se confirma.

De esta forma, al ser preguntado sobre cómo sería para él la mayor deportación en la historia de Estados Unidos, respondió: "Bueno, déjeme decirle lo que no va a ser. No va a ser una limpieza masiva de barrios. No va a ser la construcción de campos de concentración. Lo he leído todo. Es ridículo".

Con información de AP, EFE y AFP.