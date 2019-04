Jueces de inmigración desafían la amenaza del presidente Trump de "deshacerse" de ellos

"El Congreso tiene que actuar. Tienen que deshacerse de todo el sistema de asilo, porque no funciona. Y francamente, también deberíamos deshacernos de los jueces", dijo Trump a periodistas antes de iniciar una visita a la frontera con México la semana pasada. Ahora los jueces contestan y le dicen: "Es obvio que no entiende absolutamente nada de política internacional, y no tiene ni la más mínima idea de cómo lidiar con el reto de la inmigración".