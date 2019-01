¿Hay 25 millones de indocumentados como dice Trump? Esto dicen los que manejan las cifras más confiables

“Ni siquiera estamos en febrero y el costo de la inmigración ilegal en lo que va del año es de $18.959,495,168 . El costo del viernes fue de $603.331,392 . Hay por lo menos 25.772,342 extranjeros ilegales , no los 11,000,000 que se han reportado por años en nuestro país. ¡Tan ridículo! DHS”, escribió:

Las tres cifras usadas por el mandatario no son exactas. Quizás se trate de estimaciones empleadas para justificar su discurso enfocado en la elección presidencial del 2020, donde buscará la reelección por otros cuatro años, pero lo cierto es que no existe claridad respecto a la fuente u origen de los datos empleados en el mensaje.

De acuerdo con el tuit, la posible fuente respecto a la cifra exacta de 25,772,342 inmigrantes ilegales que viven en el país, se trataría del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Pero no es así. El dato fue publicado por el sitio One America News Network (OANN), página que el lunes por la tarde lo retiró de su portada.

Ahora bien. La cifra del tuit parece similar a la utilizada por OANN, pero la página no se refiere al número total de indocumentados, sino al número total de extranjeros, un detalle que también reportó The Washington Post.

Univision Noticias preguntó vía correo electrónico a la Casa Blanca sobre el origen de los datos utilizados por el presidente para escribir el mencionado tuit y verificar la información. No hubo respuesta a la solicitud.

Las cifras del DHS

Es decir, si se toma como base el dato de 2015, entre ese año y el 2018 puede que la población indocumentada haya aumentado en unos 210,000 extranjeros no autorizados. Y a la cifra total de extranjeros ilegales, como les llama el gobierno, hay que restarle los deportados.

Qué dice el Pew

El informe citado por López fue publicado en noviembre del año pasado y revela que, según las nuevas estimaciones del Pew basadas en datos proporcionados por el gobierno federal en 2016, “el número de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos cayó a su nivel más bajo en más de una década”. Y que “la disminución se debe casi en su totalidad a una fuerte caída en el número de mexicanos que ingresan al país sin autorización”.

El estudio mostró que había 10.7 millones de inmigrantes no autorizados que vivían en el país en 2016, por debajo de un máximo de 12.2 millones registrado en 2007.

Añadió que el total “es el más bajo desde 2004” y que estaba “vinculado a una disminución de 1.5 millones de personas en el número de inmigrantes mexicanos no autorizados de 2007 a 2016”. Sin embargo, detalló, “México sigue siendo el país de origen de 5.4 millones de inmigrantes no autorizados, o aproximadamente la mitad de los sin papeles en el país”.

¿Y el costo para EEUU?

Si se proyecta la cifra de indocumentados citada por Trump, los 25.772,342 de indocumentados, el costo total a finales del 2019 superaría los 232,000 millones, cifra que no ha sido corroborada por ninguna agencia, institución, medio o centro de estudios por ahora.

En una cita al Instituto Cato, que favorece la inmigración, el diario The Washington Post dijo que un estudio tenía graves errores metodológicos que, una vez considerados, “redujeron el costo fiscal de $33,000 millones a $15.600 millones antes de contabilizar la actividad económica generada por los inmigrantes sin papeles.

El periódico también advierte que los datos publicanos por el presidente no contemplan el pago de impuestos que hacen los indocumentados ni tampoco las contribuciones a la Administración del Seguro Social (SSA), ni tampoco considera que los inmigrantes ilegales no reciben beneficios del gobierno porque no califican por su condición de indocumentados.