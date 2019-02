Pero el problema más serio, agrega, Velásquez, “es que su base electoral sigue confiando en él . No le afecta si miente o dice datos que no son ciertos, de todas maneras, lo siguen aceptando. Y las cifras que aporta causan impacto en los indecisos. Ese es el punto”.

Los últimos datos

La carta de Trump

“ Las cifras no corresponden a la realidad de la frontera”, dice Velásquez. “El martes no hubo novedad, sabíamos de antemano que (Trump) no ofrecería una solución para legalizar a los inmigrantes. Al contrario, cuando habla sobre el tema todo es negativo, y me pareció de mal gusto que ejemplificara teniendo a la familia de una víctima que murió a manos de un indocumentado. Siempre hace teatro o drama para buscar apoyo a sus propuestas”.