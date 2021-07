Fueron deportados por Trump, ahora Biden quiere traer a algunos de vuelta

Puesto que varias agencias federales están involucradas, el trabajo de organizar el proceso de revisión se mueve con lentitud, dijeron fuentes oficiales, y aún no hay fecha para el anuncio de una nueva política. Pero el objetivo está claro: "Queremos traer de regreso a quién no debió ser expulsado en primer lugar", explicó un alto oficial de inmigración involucrado en la planificación, quien no está autorizado para hablar públicamente sobre las discusiones en progreso.