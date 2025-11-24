Cambiar Ciudad
Refugiados

Gobierno de Trump ordena volver a entrevistar a refugiados admitidos bajo el gobierno de Biden: reportes

El gobierno de Trump alega que esto se debe a que la administración Biden podría haber dado prioridad a la rapidez, la cantidad y las admisiones por encima de la calidad de las entrevistas y la selección y verificación detalladas.

Univision picture
Por:Univision
Video ICE detiene en una corte a un hombre que asegura fue traductor del Ejército de EEUU en Afganistán

El gobierno del presidente Donald Trump ordenó una revisión exhaustiva de los casos de más de 200,000 refugiados admitidos en Estados Unidos durante el mandato de Joe Biden, con el supuesto objetivo de volver a verificar que cumplan con los requisitos establecidos.

De acuerdo con un memorando interno del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) reportado por CNN y Reuters este lunes, la medida incluye la posibilidad de terminar el estatus de refugiado de quienes no cumplan los criterios establecidos y suspender temporalmente los trámites de residencia permanente para estos inmigrantes.

El memorando, fechado el 21 de noviembre, indica que los refugiados podrían ser sometidos a nuevas entrevistas. El documento alega, sin ofrecer pruebas, que esto se debe a que la administración Biden podría haber dado prioridad a la rapidez, la cantidad y las admisiones por encima de la calidad de las entrevistas y la selección y verificación detalladas.

“Dadas estas preocupaciones, el USCIS ha determinado que se justifica una revisión exhaustiva y una nueva entrevista de todos los refugiados admitidos entre el 20 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025”, dice el documento. “Cuando sea apropiado, el USCIS también revisará y volverá a entrevistar a los refugiados admitidos fuera de este plazo”, agrega.

La noticia llega en un momento en el que el gobierno de Trump ha reducido drásticamente la aceptación de refugiados en Estados Unidos.

Nuevas cifras oficiales publicadas este martes indican que EEUU solo aceptó 508 refugiados en los ocho primeros meses del gobierno de Trump, la mayoría de ellos, sudafricanos blancos.

La Casa Blanca limitó el número de refugiados que aceptará en el año fiscal 2026 a 7,500, el más bajo en la historia.

El gobierno de Trump argumenta que la revisión busca garantizar que todos los beneficiarios no representen amenazas a la seguridad nacional o pública.

Según CNN, se estima que aproximadamente 235,000 personas podrían verse afectadas por la medida.

La revisión se suma a otras acciones recientes del gobierno de Trump para limitar la inmigración y la admisión de refugiados.

El mes pasado, el gobierno de Trump limitó el número de refugiados que admite en el país a 7,500, y la mayoría serán sudafricanos blancos. Se trata de una caída drástica con respecto al límite máximo del año pasado establecido por la administración Biden, de 125,000 personas.

Revisión de casos de refugiados es considerada cruel e innecesaria

Organizaciones de defensa de refugiados y derechos humanos han calificado la medida de “innecesaria y costosa”, señalando que estos ya pasan por uno de los procesos de verificación más rigurosos del mundo.

Un refugiado es aquel que busca la protección desde el exterior, para obtener el estatus deben existir ciertos motivos de persecución para que el gobierno apruebe una solicitud.

El libro ‘Inmigración, las nuevas reglas’, explica que Estados Unidos otorga asilo o refugio a personas que se ven obligadas a huir de su país debido a persecución por uno de cinco motivos: raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política”. Y en ningún caso “se trata de procesos sencillos o fáciles”.

Mark Hetfield, presidente de HIAS (conocida anteriormente como la Sociedad Hebrea de Ayuda a los Inmigrantes), calificó la nueva medida como “innecesaria, cruel y costosa”.

“Los refugiados ya han sido sometidos a un escrutinio más riguroso que cualquier otro grupo de inmigrantes”, afirmó Hetfield a Reuters.

“Amenazar a los refugiados con quitarles su estatus sería volver a traumatizarlos y un uso indebido y cruel del dinero de los contribuyentes”, dijo en un comunicado a CNN.

Mientras que grupos civiles alertan que la revisión retroactiva podría generar incertidumbre legal y emocional para miles de personas que ya han sido admitidas y, en muchos casos, han iniciado trámites para obtener residencia permanente ya que el memorándum también ordena suspender las solicitudes pendientes de los refugiados para ajustar su estatus en los Estados Unidos hasta que el director del USCIS determine lo contrario.

El documento del USCIS cita la orden ejecutiva de Trump del 20 de enero que suspende el reasentamiento de refugiados en Estados Unidos, en la que se establece que las admisiones deben dar prioridad a la seguridad nacional y que Estados Unidos debe “admitir solo a aquellos refugiados que puedan integrarse plena y adecuadamente en Estados Unidos”.

Video Nueva tarifa para solicitar 'parole' humanitario en EEUU: te contamos de cuánto es y las excepciones
