Su esposo fue deportado. Ella tiene 'green card' y es madre de 6 hijos, pero ICE la detuvo

Ella ya estaba separada de su marido, el sostén de la familia y padre de sus dos hijos menores, y había perdido la casa que compartían en Arkansas.

Cristina Osornio se vio atrapada en la creciente ofensiva migratoria del país, tan solo unos meses después de que su esposo fuera deportado a México.

Tras una parada de tráfico en el condado de Benton, en el noroeste del estado, fue encarcelada durante varios días por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), según consta en los registros, a pesar de ser residente legal permanente de Estados Unidos y madre de seis hijos.

Más conocido como el hogar de la sede de Walmart, el condado y la región en general se han convertido en un punto crítico poco conocido de la agenda antiinmigrante de la administración de Donald Trump, según una revisión de Associated Press de datos de arrestos de ICE, registros de la cárcel, informes policiales y entrevistas con residentes, abogados de inmigración y organismos de control.

El condado ofrece una ventana a lo que puede deparar el futuro en lugares donde las autoridades policiales locales y estatales cooperan ampliamente con ICE, ya que el Departamento de Seguridad Nacional ofrece incentivos financieros a cambio de ayuda para realizar arrestos.

La colaboración en Arkansas ha resultado en la detención y deportación de algunos delincuentes violentos, pero también ha convertido repetidamente los arrestos por delitos menores en el primer paso hacia las deportaciones, según los registros.

“Nadie está a salvo en este momento”

Los arrestos han dividido familias, provocado protestas y sembrado el miedo en la comunidad inmigrante, incluyendo a personas nacidas en México, El Salvador, Guatemala, Honduras y las Islas Marshall.

“Nadie está a salvo en este momento porque te están atacando por el color de tu piel”, dijo Osornio, de 35 años, quien nació en México pero ha vivido en Estados Unidos desde que tenía 3 meses.

Su odisea comenzó en septiembre, cuando un agente de la ciudad de Rogers la detuvo por conducir sin seguro y con la licencia suspendida, según muestra el video de la cámara corporal. Fue arrestada con una orden judicial por faltar a una comparecencia judicial en un caso de delito menor y llevada a la Cárcel del Condado de Benton, donde le impusieron una orden de detención de ICE.

Tras cuatro días tras las rejas, dijo que la liberaron sin explicación alguna. Lo calificó como una experiencia "muy aterradora" que agravó su estado de salud.

El condado de Benton ofrece el tipo de ayuda que ICE quiere en todo el país

Más de 450 personas fueron arrestadas por ICE en la Cárcel del Condado de Benton entre el 1 de enero y el 15 de octubre, según datos de arrestos del ICE del Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California en Berkeley, analizados por AP. Esto representa más de 1.5 arrestos al día en el condado de aproximadamente 300.000 habitantes.

La mayoría de los arrestos se realizaron mediante el llamado acuerdo 287(g) del condado, llamado así por una sección de la ley de inmigración, que permite a los agentes interrogar a las personas ingresadas en la cárcel sobre su estatus migratorio.

De hecho, el programa del condado representó más del 4% de los aproximadamente 7,000 arrestos en todo el país atribuidos a programas similares durante los primeros nueve meses y medio de este año, según los datos.

Bajo este programa, los agentes alertan a ICE sobre reclusos sospechosos de estar en el país sin autorización legal, quienes suelen ser detenidos sin fianza y finalmente transferidos a la custodia del ICE.

Tras un par de días, suelen ser trasladados al vecino Centro de Detención del Condado de Washington en Fayetteville, donde desde hace tiempo se han retenido inmigrantes para el ICE, antes de ser trasladados a centros de detención en Luisiana y posiblemente deportados.

Más de 1,000 agencias policiales colaboran con ICE

ICE cuenta ahora con más de 1,180 acuerdos de cooperación con agencias policiales estatales y locales, en comparación con los 135 que tenía al inicio de la nueva administración, y ha ofrecido pagos federales para cubrir los costos de capacitación, equipo y salarios en algunas circunstancias.

Los arrestos en el marco de estos programas han aumentado en los últimos meses a medida que más agencias se ponen en marcha, según datos del ICE.

El crecimiento ha sido particularmente pronunciado en estados de mayoría republicana como Florida, donde nuevas leyes fomentan o exigen dicha cooperación.

A principios de este año, la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, una exvocera de Trump, firmó una ley que exige que todos los alguaciles de los condados del estado cooperen con el ICE mediante un programa 287(g) en la cárcel o un programa mediante el cual se entreguen las órdenes de arresto del ICE para agilizar las detenciones y expulsiones.

"Se siente más agresivo": arrestos se intensifican en Benton tras cooperación con ICE

La asociación del condado de Benton con ICE ha sido controvertida de vez en cuando desde su inicio hace casi 20 años.

Los datos de ICE muestran que los arrestos se han disparado este año en el condado, un bastión de Trump en un estado fuertemente republicano que tiene una gran población nacida en el extranjero en comparación con otras partes de Arkansas.

Según los datos, aproximadamente la mitad de los detenidos por ICE a través del programa han sido condenados por delitos, mientras que la otra mitad tiene cargos pendientes. Sin embargo, la gravedad de los cargos varía considerablemente.

Los registros carcelarios muestran que entre las personas detenidas recientemente por el ICE se incluyen personas acusadas de falsificación, agresión sexual, tráfico de drogas, robo e intoxicación en público.

Los delitos relacionados con la violencia doméstica y manejar de forma peligrosa se encuentran entre los más comunes.

Los observadores locales dicen que han detectado un aumento en el número de personas que enfrentan detención por parte de ICE después de controles de tránsito que involucran infracciones como conducir sin licencia.

“Simplemente se siente más agresivo. Estamos viendo a personas detenidas con más frecuencia por cargos extremadamente menores”, dijo Nathan Bogart, abogado de inmigración. “Ahora, como si se les hubiera soltado la correa”.

Los funcionarios del condado se mostraron reticentes a hablar sobre su colaboración con el ICE. El juez Barry Moehring, director ejecutivo del condado y responsable de la seguridad pública, remitió las preguntas a la oficina del sheriff.

El sheriff Shawn Holloway, quien ha impulsado el programa desde su elección en 2015, no respondió a varias solicitudes de entrevista. El portavoz de la oficina del sheriff remitió las preguntas al ICE.

Una parada de tráfico rutinaria se convierte en una retención de ICE

El video de la cámara corporal muestra que el oficial de policía Myles Tucker detuvo a Osornio el 15 de septiembre en un tranquilo vecindario de Rogers, mientras conducía hacia un banco para obtener cambio para su trabajo en la cadena minorista Five Below.

Tucker dijo que detuvo a Osornio porque una verificación del número de su matrícula indicó que su seguro de automóvil no estaba confirmado y pensó que ella hizo un giro sospechoso después de ver a la policía.

Además de emitir multas por falta de seguro y conducir con la licencia suspendida, el agente se enteró de que tenía una orden de arresto por no presentarse en un caso de violencia doméstica por delito menor.

Este caso se originó a raíz de un incidente ocurrido en 2023 en el que discutió y peleó con su esposo.

Osornio negó haber faltado a una audiencia judicial. Le dijo al oficial que su esposo había sido deportado y que necesitaba organizar el cuidado de sus hijos.

Durante el viaje a la cárcel, Tucker puso música alegre de temática cristiana en su vehículo patrulla.

Bajó la música para preguntarle a Osornio dónde había nacido, diciendo que la información sería requerida en la cárcel. "Hago la pregunta porque tengo que ponerla en el formulario, no porque quiera meterte en problemas", dijo.

Osornio dijo que estaba desconcertada por el motivo de la detención de ICE. Ofreció mostrar sus tarjetas de residencia y de Seguro Social, pero el personal de la cárcel le dijo que tendría que reunirse con un agente de inmigración en unos días.

Aseguró que eso nunca ocurrió y que, en cambio, le dijeron que la detención había sido "escalada".

Ni un portavoz de la cárcel ni ICE respondieron preguntas sobre el asunto.

El cabo Don Lisi, portavoz del Departamento de Policía de Rogers, dijo que su agencia “no tiene nada que ver” con la colaboración del condado con ICE.

Pero los registros carcelarios muestran que docenas de arrestos recientes del departamento se han convertido en detenciones del ICE una vez que los sospechosos son fichados. Defensores de los inmigrantes alegan que el departamento y otros en la zona practican la discriminación racial en las detenciones de tráfico.

Por temor a la discriminación racial, los residentes locales toman precauciones

En entrevistas, los residentes no blancos dijeron que tenían miedo de conducir en el noroeste de Arkansas, independientemente de si tenían estatus migratorio legal. Algunos dijeron que solo salen de casa para ir a trabajar, pedir comida a domicilio en lugar de comer fuera y evitar otras actividades.

“Esto es una especie de cárcel, diría uno”, dijo Ernesto, de 73 años, conserje escolar nacido en Venezuela, desde su apartamento lleno de adornos navideños. Habló con la condición de que solo se usara su nombre de pila para evitar represalias.

A una de las hijas adultas de Ernesto se le retiró recientemente su estatus de asilo, y su estatus legal temporal también expiró hace poco. Recientemente, presenció cómo las autoridades se llevaban a personas en una parada de tráfico.

“No detengan a la gente solo por ser latina o extranjera”, dijo. “Espero que todo esto termine pronto, que el estado de Arkansas vea quiénes son los inmigrantes que están prosperando aquí”.

Lilia Pacheco, abogada de Rogers, comentó que comenzó a ejercer la abogacía en la zona durante el primer gobierno de Trump, y que "en cuanto a la aplicación de la ley, la colaboración entre ambos gobiernos es constante".

Añadió que las autoridades del condado de Benton han intensificado su cooperación con el ICE, intensificando las detenciones de tráfico, ayudando con los arrestos y dando la bienvenida a agentes encubiertos.

“Estamos viendo ese cambio aquí, y creo que ha impulsado los arrestos y operativos en la zona”, dijo. “Parece que su relación es mucho más estrecha de lo que esperábamos”.

Pacheco dijo que su esposo fue detenido recientemente en Rogers mientras llevaba a su hija a la escuela, conduciendo a exceso de velocidad, y no entendía por qué. El agente le pidió su licencia de conducir y lo dejaron ir sin multa, dijo.

Desde entonces, la familia ha instalado una cámara en el tablero de su auto para poder grabar cualquier interacción futura con la policía después de la decisión de la Corte Suprema que permitió a ICE aplicar perfiles raciales, dijo.

Pacheco dijo que muchos de los residentes de la zona son del estado de Guanajuato, México, y temen ser deportados debido al aumento de la violencia relacionada con los carteles de la droga.

Los salvadoreños temen una detención prolongada en su país, que ha detenido a personas inocentes en su ofensiva contra las pandillas, añadió.

Depresión y devastación financiera: los estragos tras la deportación del proveedor

Osornio dijo que lleva ocho años con su esposo, Edwin Sánchez Mendoza. Se reencontraron un par de años después de que él cruzara ilegalmente la frontera desde México cuando era un adolescente.

Tienen dos hijos juntos, un niño de 5 años y una niña de 3. Ella dijo que su esposo trabajaba en la construcción y que su sueldo cubría el alquiler y las facturas de la casa que compartían en Bentonville.

Los registros judiciales muestran que Sánchez-Mendoza fue arrestado por delitos menores en septiembre de 2024 después de ser acusado de golpear a uno de sus hijastros adolescentes.

Sánchez-Mendoza declaró a la policía que estaba sujetando a su hijastro en defensa propia y creía que el adolescente había llamado a la policía para asustarlo, ya que no se encontraba legalmente en el país. Un oficial de Bentonville escribió en un informe que la oficina del alguacil debería verificar "la legalidad de la nacionalidad de Edwin".

Sánchez-Mendoza fue puesto en espera de arresto por ICE en la Cárcel del Condado de Benton. Los cargos fueron retirados después de que ICE lo transfiriera a otro lugar en enero de 2025.

Finalmente, Osornio dijo que su esposo terminó en un centro de detención de ICE en Luisiana, donde las condiciones le resultaron insoportables. Aceptó ser deportado y fue trasladado en avión la primavera pasada a México, donde desde entonces ha regresado a su pueblo rural natal y ayuda en la granja familiar.

Su ausencia ha sido devastadora financiera y emocionalmente, dijo Osornio. Cuando pasan en coche por las obras, su hija pequeña dice: «Mira, mamá, papá está trabajando allí».

La familia ya no podía costear su casa. Osornio consiguió un trabajo en una tienda, pero le cuesta pagar el apartamento al que se mudaron y sus facturas. Está recibiendo ayuda de una organización local de apoyo y está pidiendo ayuda en GoFundMe.

Ella sufre de presión arterial alta y dijo que sufrió un derrame cerebral días después de ser liberada de la cárcel.

Osornio dijo que Sánchez-Mendoza quiere que se mude a México, y que ella y sus hijos lo visitaron en mayo. Pero la decisión le angustia, pues teme que los exponga a la violencia de los carteles y que Estados Unidos es su hogar.

Ella está esperando ansiosamente que llegue su nueva tarjeta de residencia permanente después de recibir una extensión temporal a principios de este año.

“Obviamente allá son los carteles. Pero aquí ahora el problema es la inmigración. Ya ni siquiera sabemos si estamos seguros aquí”, dijo. “Desde que me pasó eso, no salgo de casa.

