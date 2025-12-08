En los operativos migratorios en Louisiana, DHS y la policía local también vigilan lo que se escribe en foros en Reddit

Video “¡Déjenme!”: agentes federales persiguen a una ciudadana estadounidense hasta la puerta de su casa

Las autoridades estatales y federales están siguiendo de cerca las críticas y manifestaciones en Internet contra la ofensiva migratoria en Nueva Orleans, según registros policiales revisados por The Associated Press.

El registro se está llevando a cabo a través del monitoreo de foros en línea, revisando mensajes las 24 horas del día para detectar amenazas a los agentes mientras recopilan actualizaciones periódicas sobre la "percepción" pública en torno a los arrestos.

La recopilación de inteligencia se produce incluso cuando los funcionarios han publicado pocos detalles sobre los primeros arrestos realizados como parte de la operación llamada por el gobierno 'Catahoula Crunch'.

El despliegue provocó pedidos de mayor transparencia por parte de los funcionarios locales que dicen que se les ha mantenido en la oscuridad sobre prácticamente todos los aspectos de la operación.

“Las opiniones en línea siguen siendo diversas: algunos apoyan las operaciones, mientras que otros se oponen”, indicó un informe distribuido la madrugada del domingo a las fuerzas del orden.

Boletines anteriores indicaban “una combinación de grupos que instan al público a grabar a ICE y a la Patrulla Fronteriza”, así como “lugares adicionales donde los agentes pueden encontrar inmigrantes”.

Las autoridades de inmigración han insistido en que las redadas se dirigen a "inmigrantes ilegales delincuentes". Sin embargo, los registros policiales detallan los antecedentes penales de menos de un tercio de las 38 personas arrestadas en los dos primeros días del operativo.

Los líderes locales declararon a la AP que esas cifras —que se les advirtió a las autoridades que no difundieran a los medios— socavaban el objetivo declarado de la redada.

Operativo se trata de “sembrar el caos y el miedo”, acusa senador

También expresaron su preocupación de que la vigilancia en línea pudiera socavar la libertad de expresión, ya que las autoridades amenazan con acusar a cualquiera que interfiera con la aplicación de las leyes migratorias.

“Confirma lo que ya sabíamos: no se trataba de seguridad pública, sino de sembrar el caos y el miedo, y aterrorizar a las comunidades”, declaró el senador estatal Royce Duplessis, demócrata que representa a Nueva Orleans. “Está fomentando una narrativa perversa de estereotipos de que los inmigrantes son violentos”.



El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió a preguntas sobre la recopilación de inteligencia y remitió a AP a un comunicado de prensa previo que anunciaba "docenas de arrestos". La agencia no ha publicado un recuento de los detenidos ni de sus antecedentes penales.

El DHS ha detallado públicamente solo seis arrestos derivados del operativo —todos personas con antecedentes penales—, incluyendo un hombre que, según afirmaron vagamente, fue condenado por homicidio y otro por agresión sexual.

DHS busca arrestar al menos 5,000 inmigrantes con su operativo

La agencia, que cuenta con varios cientos de agentes sobre el terreno en el sureste de Luisiana, ha declarado que su objetivo es realizar al menos 5,000 arrestos en la región durante un operativo que se prevé que dure hasta dos meses.

“Los estadounidenses deberían poder vivir sin temor a que inmigrantes ilegales y criminales violentos les hagan daño a ellos, a sus familias o a sus vecinos”, dijo la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin.

DHS y los líderes republicanos han presentado la ofensiva como dirigida contra los delincuentes más violentos.

Sin embargo, los registros revisados por AP identifican que solo nueve de las 38 personas arrestadas en los primeros días tenían antecedentes penales que iban más allá de las infracciones de tránsito; información que, según advierten los boletines de inteligencia, "no debe distribuirse a los medios de comunicación".

El presidente del Concejo Municipal de Nueva Orleans, J.P. Morrell, dijo que los objetivos declarados de la operación para arrestar a los delincuentes violentos no se alineaban con la realidad de lo que está sucediendo.

“Literalmente no se proporciona ninguna información a la ciudad de Nueva Orleans”, dijo Morrell. “Si el objetivo era que vinieran aquí y reforzaran las fuerzas del orden existentes, para perseguir a delincuentes violentos o personas con amplios antecedentes penales, ¿por qué no serían más transparentes sobre a quiénes arrestan y por qué?”

Morrell y otros funcionarios han dicho que la ofensiva parece ser una redada enfocada en personas de piel morena, citando videos virales de encuentros como agentes enmascarados persiguiendo a un ciudadano estadounidense de 23 años que regresaba a casa desde la tienda de comestibles.

Las autoridades han estado siguiendo de cerca estas imágenes y la reacción del público. "Para algunos simpatizantes, los videos con sonidos de niños llorando de fondo mientras arrestan a sus padres les resultan muy dolorosos", declaró un informe.

Las autoridades monitorean el sentimiento público y las protestas

Los registros también arrojan nueva luz sobre la cooperación entre las autoridades estatales y federales en una operación que recibió con agrado el gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry.

Tanto el FBI como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) han desplegado agentes en el Intercambio Analítico y de Fusión del Estado de Luisiana, un centro de intercambio de inteligencia y datos que sigue de cerca las conversaciones en el foro en línea Reddit, que los residentes locales han utilizado para intercambiar información sobre las redadas de inmigración.

Un informe señaló que algunos "han llegado al extremo de acusar a los agentes de discriminar racialmente a las zonas hispanas específicamente".

Otro destacó publicaciones en redes sociales que sugerían que los agentes "no están cumpliendo con la misión de centrarse únicamente en inmigrantes delincuentes".

Y un tercero señaló que quienes critican las redadas "traen a colación huracanes pasados y el trabajo realizado por los inmigrantes" tras estos.

“Las conversaciones son más lentas por la noche, principalmente para comentar publicaciones de la mañana”, afirma uno de los informes. “Una vez que amanezca y las agencias vuelvan a funcionar, las conversaciones y las nuevas publicaciones se reanudarán”.

Las sesiones informativas no han identificado ninguna amenaza para las fuerzas del orden, pero el centro de fusión ha intentado desmentir lo que calificó como informes falsos de que un peatón fue atropellado mortalmente por las fuerzas del orden.

"Se ha confirmado que esto realmente no ocurrió", declaró el centro a las fuerzas del orden el sábado.

En una sesión informativa se describió un incidente que involucró a “personas sospechosas/manifestantes” que se presentaron temprano el sábado en una instalación de ICE en la parroquia de St. Charles, donde los registros muestran que se esperaba que los detenidos fueran procesados.

Algunos funcionarios locales afirmaron desconocer el papel de la administración en el monitoreo en línea. La Policía Estatal de Luisiana prometió apoyo operativo a las autoridades de inmigración y advirtió al público que los agentes arrestarán a cualquiera que agreda a un agente federal o cause daños a la propiedad.

“La Policía Estatal de Luisiana se mantiene vigilante en la actividad en redes sociales relacionada con protestas, activismo y otras formas de respuesta pública”, escribió el agente Danny Berrincha, portavoz de la policía estatal, en un correo electrónico a AP.

“A través del Centro de Fusión de la LSP, monitoreamos activamente los acontecimientos y facilitamos el intercambio de información y la comunicación entre nuestras agencias asociadas”.

El centro de fusión también ha rastreado las herramientas utilizadas por los manifestantes para eludir las leyes federales de inmigración, destacando vínculos en redes sociales con la distribución de silbatos, capacitaciones sobre la filmación de agentes federales y la creación de una línea directa para denunciar arrestos.

“No estamos haciendo nada ilegal”

La vigilancia se extendió a las discusiones de activistas sobre la presencia de las autoridades de inmigración cerca de una escuela primaria y recapituló las manifestaciones dentro del Ayuntamiento de Nueva Orleans y en otros lugares.

“Pueden vigilarme todo lo que quieran”, dijo Rachel Taber, organizadora del grupo de defensa de base Unión Migrante, con sede en Nueva Orleans, que comparte informes y videos colaborativos de las operaciones federales de inmigración. “No estamos haciendo nada ilegal”.

Beth Davis, portavoz de Indivisible NOLA, organismo que ha organizado algunas de las capacitaciones descritas en las sesiones informativas para las fuerzas del orden, dijo que era triste que las autoridades parecieran preocupadas por los ciudadanos respetuosos de la ley.

"Me asombra que se sientan amenazados por un grupo de organizadores comunitarios que no tienen más que teléfonos y silbatos".

